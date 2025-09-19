Lawatan menteri luar ke Myanmar ditangguhkan atas sebab tidak dapat dielakkan

PUTRAJAYA: Kementerian Luar Malaysia mengesahkan penangguhan lawatan Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan ke Myanmar yang dijadualkan pada Jumaat atas sebab yang tidak dapat dielakkan.

Wisma Putra memaklumkan maklumat lanjut mengenai penjadualan semula lawatan itu akan dikongsikan dari semasa ke semasa.

Kementerian itu menghargai pemahaman semua pihak berkenaan penangguhan ini.

Pada 8 Ogos lalu dilaporkan Mohamad akan mengetuai pasukan rasmi ASEAN bagi menilai situasi semasa di Myanmar pada 19 September.

Rancangan asal menyatakan delegasi itu turut disertai oleh menteri luar dari Thailand, Filipina dan Indonesia.

Delegasi ASEAN itu dijangka meninjau keadaan terkini di bawah pentadbiran baharu selepas pembubaran kerajaan junta dan penamatan darurat negara.

Mohamad sebelum ini berkata Myanmar mengumumkan rancangan untuk mengadakan pilihan raya umum.

Keputusan untuk membatalkan atau tidak melanjutkan darurat dibuat selaras dengan perlembagaan negara itu.

Beliau mahu mendapatkan penjelasan lanjut sama ada pilihan raya akan dilaksanakan secara menyeluruh.

Sebanyak 63 bandar atau kawasan masih berada di bawah perintah darurat yang dikenakan oleh Majlis Pertahanan dan Keselamatan Negara Myanmar.

Negara itu telah menamatkan darurat tetapi 63 kawasan ini masih tertakluk kepada perintah darurat.

Mohamad ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas untuk dibentangkan kepada pemimpin ASEAN pada Oktober.

Pada 31 Julai dilaporkan junta Myanmar mengumumkan penubuhan satu badan baharu untuk menganjurkan pilihan raya umum menjelang akhir tahun.

Pengumuman itu secara rasmi menamatkan darurat negara yang dikuatkuasakan sejak rampasan kuasa pada 2021.

Dengan penubuhan Suruhanjaya Keselamatan dan Keamanan yang baharu, junta mengisytiharkan darurat ditamatkan secara rasmi.

Badan baharu itu turut dipengerusikan oleh Min Aung Hlaing. – Bernama