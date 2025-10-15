Lelaku tidak bersalah tujuh tuduhan ragut rompak barang kemas wanita

SEREMBAN: Seorang lelaki hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini atas tujuh pertuduhan meragut dan merompak barang kemas milik tujuh wanita sejak tahun lepas.

Mohamad Halikhwan Halbairi yang berusia 35 tahun didakwa melakukan perbuatan itu terhadap tujuh wanita berusia lingkungan 24 hingga 73 tahun.

Kesemua insiden berlaku di tujuh lokasi berbeza dalam daerah Seremban antara jam 10 pagi hingga 12.30 tengah hari.

Tempoh kejadian adalah antara 23 Mei 2024 dan 3 Julai tahun ini.

Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 14 tahun.

Hukuman denda dan sebatan juga boleh dikenakan jika sabit kesalahan.

Timbalan Pendakwa Raya Nurnadiahani Mohd Ideris menawarkan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap pertuduhan.

Syarat tambahan termasuk tidak mengganggu saksi pendakwaan turut dikenakan.

Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon jumlah jaminan lebih rendah atas alasan kewangan.

Dia menyatakan hanya berpendapatan RM500 sebulan dengan membantu ibunya berniaga lemang.

Hakim Mohamad Kamil Nizam akhirnya membenarkan Mohamad Halikhwan diikat jamin sebanyak RM45,000 dengan seorang penjamin tempatan.

Jaminan ini meliputi kesemua tujuh pertuduhan yang dihadapinya.

Syarat tambahan termasuk tidak mengganggu saksi sama ada secara sendiri atau melalui pihak ketiga.

Tertuduh juga perlu melapor diri di balai polis setiap bulan bagi mematuhi syarat jaminan.

Sebutan semula kes untuk serahan dokumen dan lantikan peguam pula ditetapkan pada 18 November depan.

Perbicaraan akan menentukan nasib tertuduh yang menghadapi hukuman berat jika sabit kesalahan. – Bernama