Literasi statistik rakyat Malaysia meningkat melalui platform OpenDOSM

KUANTAN: Literasi statistik dalam kalangan rakyat Malaysia menunjukkan peningkatan ketara melalui lonjakan lebih 11 juta paparan di platform OpenDOSM.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, portal itu mencatatkan lebih 11.7 juta paparan sehingga 14 Oktober dengan purata harian sebanyak 13,600 paparan.

Penerbitan dan set data dimuat turun secara konsisten dengan jumlah masing-masing mencecah 204,000 dan 233,000.

“Angka ini membuktikan peningkatan ketara dalam penggunaan statistik rasmi oleh pelbagai pihak bagi tujuan membuat keputusan berasaskan bukti,“ menurut kenyataan DOSM.

Fenomena ini menunjukkan rakyat Malaysia semakin bergantung kepada data sahih dalam kehidupan harian dan membentuk masa depan negara.

Data kini memainkan peranan penting bukan sahaja pada peringkat kerajaan malah dalam sektor perniagaan, akademia dan kalangan pelajar.

Sektor perniagaan semakin bergantung kepada data seperti harga pasaran dan tenaga kerja bagi merancang strategi perniagaan.

Masyarakat umum juga semakin celik statistik apabila menjadikan data sebagai alat memahami isu dan realiti sosial.

Sambutan Hari Statistik Negara 2025 berlangsung di Lipis, Pahang dari 17 hingga 19 Oktober dengan tema “Statistik Nadi Kehidupan”.

Perayaan ini bertepatan dengan Hari Statistik Sedunia yang diraikan setiap lima tahun pada 20 Oktober seperti diperkenalkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Tema global Hari Statistik Sedunia 2025 adalah “Statistik dan Data Berkualiti untuk Semua” dengan slogan memacu perubahan dengan statistik.

DOSM memberi penekanan kepada ekuiti data dengan memastikan masyarakat luar bandar dan FELDA mendapat akses kepada maklumat rasmi negara.

Budaya data ini terus disemai melalui pelbagai inisiatif seperti debat statistik, pengucapan awam dan datathon belia.

Malaysia akan menganjurkan Sidang ke-15 Jawatankuasa Sistem Statistik Komuniti ASEAN dari 3 hingga 7 November di Melaka.

Perhimpunan serantau ini akan menjadi platform utama untuk memperkukuh kerjasama statistik dan mempromosikan data berkualiti.

Inisiatif ini memacu integrasi serantau demi mencapai Komuniti ASEAN yang lebih mampan serta inklusif. – Bernama