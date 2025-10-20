Sarawak bentang dasar pemilikan negeri bulan depan - Abang Johari

KUCHING: Kerajaan Sarawak akan membentangkan Dasar Pemilikan Negeri melalui Belanjawan Negeri 2026 pada persidangan Dewan Undangan Negeri bulan depan.

Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dasar itu bertujuan menyatukan serta melindungi aset negeri di bawah rangka tadbir urus yang lebih kukuh.

Beliau berkata dasar ini akan menentukan dengan jelas cara Sarawak melaksanakan pemilikan dan memastikan syarikat milik kerajaan negeri beroperasi dengan disiplin komersial.

“SOE memainkan peranan penting sebagai jambatan antara kerajaan dan sektor swasta,“ katanya ketika berucap pada Persidangan Ekonomi Sarawak hari ini.

Abang Johari menegaskan syarikat milik kerajaan negeri berfungsi sebagai entiti komersial dan cabang strategik negeri dalam memacu perindustrian.

Mereka juga memastikan keselamatan tenaga serta mewujudkan peluang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

“Reformasi institusi dan tadbir urus amat penting untuk mencapai visi ini,“ katanya.

Beliau menekankan tadbir urus yang baik memastikan setiap pelaburan dan keputusan dasar berteraskan integriti, ketelusan dan akauntabiliti.

Selaras dengan hasrat itu, Sarawak akan mengguna pakai Kod Tadbir Urus Korporat bagi syarikat milik kerajaan negeri.

Ini akan menetapkan penanda aras baharu bagi ketelusan dan amalan beretika.

“Dengan penjejakan prestasi secara digital, kita akan menilai hasil bukan sahaja dari segi kewangan,“ katanya.

Penilaian juga akan dibuat berdasarkan nilai sebenar yang disampaikan kepada rakyat dengan matlamat jelas, etika kukuh dan impak boleh diukur.

Abang Johari menyenaraikan beberapa syarikat milik kerajaan negeri yang sudah memacu kemajuan dalam sektor penting.

Petroleum Sarawak Bhd (PETROS) beroperasi dalam sektor minyak dan gas manakala Sarawak Energy dalam tenaga boleh baharu.

Sarawak Metro mengendalikan mobiliti bandar dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak (SEDC) dalam industri hiliran.

SEDC juga terlibat dalam pelancongan serta perusahaan berasaskan pertanian manakala Yayasan Sarawak dalam pendidikan serta pembangunan bakat.

“Kejayaan Sarawak bergantung kepada kerjasama yang kukuh dengan kerajaan menyediakan hala tuju,“ katanya.

Sektor swasta memacu pertumbuhan manakala syarikat milik kerajaan negeri bertindak sebagai pemangkin kepada industri strategik.

Dasar ini selaras dengan Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 (PCDS) 2030. – Bernama