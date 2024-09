Mahkamah Persekutuan kekalkan keputusan Rewcastle-Brown fitnah Sultanah Nur Zahirah

PUTRAJAYA: Mahkamah Persekutuan hari ini telah mengekalkan keputusan Mahkamah Rayuan bahawa editor Sarawak Report Clare Rewcastle-Brown dan dua pihak yang lain bertanggungjawab kerana memfitnah Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah dalam bukunya, “The Sarawak Report -The Inside Story of the 1Malaysia Development Bhd (IMDB) Expose.”

Ia selepas panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Tan Sri Nallini Pathmanathan menolak permohonan Rewcastle-Brown dan penerbit Gerakbudaya Enterprise Chong Ton Sin dan pencetak Vinlin Press Sdn Bhd bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan itu, yang mendapati mereka bertanggungjawab kerana memfitnah.

Dalam keputusan sebulat suara itu mahkamah memutuskan bahawa persoalan undang-undang yang dibangkitkan oleh ketiga-tiga pemohon tidak memenuhi keperluan ambang berhubung ‘novelty’ dan kepentingan awam di bawah Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman (CJA) 1964.

Hakim Nallini menyampaikan keputusannya melalui aplikasi Zoom. Dua lagi ahli panel ialah Hakim Datuk Zabariah Mohd Yusof dan Datuk Vazeer Alam Mydin Meera.

Hakim Nallini juga memperakui bahawa buku Rewcastle-Brown mengandungi asas penting untuk pendedahan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

“Petikan ini merangkumi satu bahagian daripada buku itu. Semasa kepentingan buku itu tidak boleh diremehkan, ia tidak boleh memberikan kekebalan kepada pengarang apabila terdapat fitnah terhadap pihak ketiga. Dalam konteks itu semua pihak adalah sama rata di sisi undang-undang dan tertakluk kepada layanan sama rata oleh mahkamah,” kata hakim itu.

Hakim Nallini seterusnya berkata responden (Sultanah Nur Zahirah) berhak mendapat layanan sama rata di sisi undang-undang.

“Hakikat bahawa beliau (Sultanah Nur Zahirah) adalah ahli keluarga diraja tidak menghalang beliau daripada membuat tuntutan dan dilayan seperti mana-mana orang awam. Hakikat latar belakangnya tidak patut dipertikaikan, kerana semua adalah sama di sisi undang-undang,” katanya, dan menganugerahkan kos RM15,000 kepada Sultanah Nur Zahirah.

Rewcastle-Brown diwakili peguam Americk Singh Sidhu, manakala peguam A.Vishnu Kumar mewakili Sultanah Nur Zahirah.

Pada 12 Dis tahun lepas, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 31 Okt 2022, yang menolak tuntutan saman RM100 juta oleh Sultanah Nur Zahirah terhadap editor itu, Chong dan Vinlin Press.

Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa pada masa penerbitan buku itu, kenyataan tersebut dirangka bagi mendedahkan Sultanah kepada kebencian, sindiran, atau penghinaan.

Sultanah Nur Zahirah mengemukakan saman pada 2018, mendakwa defendan (Rewcastle-Brown, Gerakbudaya Enterprise, dan Vinlin Press) telah memfitnahnya dalam buku tersebut.