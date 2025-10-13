Majlis rumah terbuka Deepavali MADANI 2025 sasar 5,000 pengunjung

KUALA LUMPUR: Majlis Rumah Terbuka Deepavali MADANI Peringkat Kebangsaan Tahun 2025 akan berlangsung di Lot F, KL Sentral pada 18 Oktober ini.

Sambutan ini menyasarkan kehadiran lebih 5,000 orang pengunjung daripada pelbagai lapisan masyarakat.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Digital Gobind Singh Deo dijangka menghadiri majlis tersebut.

Kementerian Digital menganjurkan majlis ini dengan sokongan penuh Kementerian Perpaduan Negara.

Tema “Cahaya MADANI, Sinar Perpaduan” dipilih untuk menyampaikan mesej pencerahan dan harapan.

“Cahaya MADANI” melambangkan nilai-nilai utama Malaysia MADANI yang berteraskan ihsan dan kesejahteraan.

“Sinar Perpaduan” pula menggambarkan hasil daripada cahaya tersebut iaitu masyarakat yang bersatu padu dan harmoni.

Majlis ini merupakan inisiatif tahunan untuk menyemarakkan semangat Malaysia MADANI secara inklusif.

Ia berfungsi sebagai platform memupuk perpaduan dan menghormati kepelbagaian kaum serta agama.

Sambutan rumah terbuka Deepavali telah menjadi tradisi nasional yang melambangkan kemajmukan rakyat Malaysia.

Kementerian Digital mengambil inisiatif menjadikan majlis ini wadah memperkukuh hubungan dengan industri digital dan komuniti setempat.

Pengunjung boleh menikmati hidangan tradisional dan persembahan seni budaya India sepanjang majlis.

Elemen-elemen budaya ini dikongsi bersama mencerminkan keindahan warisan dan nilai MADANI. – Bernama