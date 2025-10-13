Pavilion Malaysia di Ekspo 2025 Osaka pamer hasil awal Belanjawan 2026

OSAKA: Pavilion Malaysia di Ekspo 2025 Osaka mempamerkan hasil awal visi fiskal Belanjawan 2026 yang mencerminkan pembaharuan tadbir urus, peralihan hijau, dan pengukuhan PKS di peringkat global.

Ketua Setiausaha Kementerian Pelaburan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Hairil Yahri Yaacob menyatakan pencapaian pavilion itu melibatkan tiga tonggak MADANI yang digariskan dalam Belanjawan 2026.

Beliau berkata pavilion itu memperoleh sebanyak RM24.45 bilion dalam potensi perdagangan dan pelaburan merentas sektor yang dinyatakan secara jelas dalam belanjawan.

Pelaburan tersebut melibatkan semikonduktor, tenaga boleh baharu, ekonomi digital, inovasi kecerdasan buatan, dan industri halal yang turut disasarkan dalam pelan induk perindustrian negara.

Hairil Yahri menekankan bahawa pelaksanaan pavilion yang telus oleh pelbagai agensi mencerminkan disiplin fiskal dan pembaharuan institusi di bawah Akta Tanggungjawab Fiskal.

Beliau menambah bahawa Belanjawan 2026 memperuntukkan sebanyak RM50 bilion dalam kemudahan pinjaman dan jaminan serta lebih RM2.5 bilion dalam pembiayaan mikro untuk usahawan tempatan.

Usaha pavilion untuk menghubungkan 462 PKS Malaysia dengan pembeli global selaras dengan cita-cita Malaysia untuk pertumbuhan yang saksama.

Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Shahril Effendi Abd Ghany berkata Ekspo 2025 Osaka merupakan platform penting untuk mengukuhkan hubungan Malaysia-Jepun.

Beliau menyatakan Jepun sudah menjadi salah satu rakan ekonomi utama Malaysia dengan lebih 2,800 projek dilaksanakan di Malaysia.

Menerusi Pavilion Malaysia, beliau berkata negara mampu mewujudkan peluang kerjasama baharu dalam semikonduktor, tenaga boleh baharu, ekonomi digital, dan kemampanan alam sekitar.

Pemeteraian perjanjian dengan rakan sejawatan di Jepun termasuk Memorandum Kerjasama antara MIDA-JETRO menunjukkan ekspo itu memudahkan hubungan institusi yang lebih kukuh.

Hairil Yahri mendedahkan daripada RM24.45 bilion dalam potensi perdagangan dan pelaburan, sebanyak RM6.04 bilion adalah hasil lebih 70 memorandum persefahaman, perjanjian, dan kerjasama yang ditandatangani.

Baki tersebut merangkumi RM5.62 bilion dalam potensi eksport dan RM12.79 bilion dalam potensi pelaburan yang dijana daripada 1,555 mesyuarat perniagaan.

Pavilion Malaysia dengan keluasan 2,654.52 meter persegi merentasi tiga tingkat mempamerkan komitmen negara terhadap masa depan yang mampan, inklusif dan berwawasan.

Majlis penutup turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif MATRADE Datuk Seri Mohd Mustafa Abdul Aziz dan Ketua Pegawai Eksekutif MIDA Datuk Sikh Shamsul Sikh Abdul Majid. – Bernama