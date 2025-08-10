Malaysia juara tilawah antarabangsa ke-65, qari dan qariah unggul

KUALA LUMPUR: Malaysia mencipta sejarah gemilang dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Antarabangsa ke-65.

Aiman Ridhwan Mohamad Ramlan dinobatkan sebagai juara kategori qari dengan markah 97.01 peratus.

Beliau mengatasi peserta dari Indonesia dan Turkiye yang masing-masing meraih tempat kedua dan ketiga.

Wan Sofea Aini Wan Mohd Zahidi pula mengharumkan nama negara sebagai juara kategori qariah.

Beliau mencatat markah 95.88 peratus, mengalahkan peserta dari Maghribi dan Indonesia.

Hadiah disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.

Majlis penutup turut dihadiri Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dan Menteri Hal Ehwal Agama.

Imam Masjid Nabawi, Sheikh Dr Salah Muhammad Al-Budair juga hadir dalam majlis tersebut.

Dalam kategori hafazan lelaki, Usamah Barghouth dari Jerman muncul juara dengan markah 98.25 peratus.

Peserta Syria dan India masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga.

Bagi hafazan wanita, peserta Syria Tasneem Arian Omar meraih johan dengan markah 97.5 peratus.

Putri Auni Khadijah dari Malaysia menduduki tempat kedua, diikuti peserta dari Libya di tempat ketiga.

Setiap juara membawa pulang hadiah wang tunai RM40,000 serta barangan kemas tajaan YaPEIM.

MTHQA ke-65 bertemakan ‘Membangun Ummah MADANI’ berlangsung dari 2 hingga 9 Ogos.

Sebanyak 71 peserta dari 49 negara menyertai pertandingan berprestij ini. - Bernama