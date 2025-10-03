Malaysia kekal teguh sokong Palestin meski Trump lawat negara

KUALA LUMPUR: Lawatan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Malaysia sempena Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 tidak bermakna Malaysia berkompromi atau melupakan perjuangan rakyat Palestin.

Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican berkata lawatan itu sebaliknya membuka peluang penting untuk Malaysia menggunakan platform ASEAN bagi menyampaikan mesej kepada Trump secara bersemuka.

Beliau menegaskan pendirian Malaysia yang tegas dan konsisten di pentas antarabangsa membuktikan isu Palestin tidak pernah luput daripada keutamaan negara.

Reezal Merican menyatakan Malaysia akan terus bersuara lantang menentang kezaliman di hadapan mana-mana kuasa besar sekalipun.

Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Kepala Batas menegaskan Malaysia menolak sebarang bentuk penindasan terhadap rakyat Palestin.

Malaysia menyokong penuh hak rakyat Palestin untuk merdeka dan berdaulat menurut kenyataan beliau.

Kehadiran Trump ke Malaysia bukanlah atas jemputan Perdana Menteri Malaysia atau rakyat Malaysia menurut penjelasan Reezal Merican.

Beliau menekankan kehadiran Trump adalah kerana tanggungjawab rasmi Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN.

Perdana Menteri Malaysia sebelum ini menyatakan negara akan menggunakan kunjungan Trump sebagai platform diplomasi untuk terus menyuarakan isu Palestin.

Pendekatan berstrategi akan digunakan dalam mempertahankan kebenaran mengenai isu Palestin.

Beberapa pemimpin dunia dari Asia, Eropah, Kanada, Afrika dan Amerika Latin dijangka menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-47.

Sidang kemuncak tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur menurut kenyataan terakhir. – Bernama