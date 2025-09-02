Malaysia pelawa JD.com labur dalam gudang pintar di Selangor Aeropark

KUALA LUMPUR: Malaysia telah mempelawa platform e-dagang sehenti China, JD.com untuk melabur di Gudang Pintar Selangor Aeropark.

Pelaburan ini bertujuan mengukuhkan kedudukan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur sebagai hab logistik serantau.

Menteri Pengangkutan Anthony Loke menyatakan pelaburan sedemikian bakal meningkatkan kecekapan dan sokongan kepada produk Malaysia dan ASEAN.

Beliau menekankan hasrat Malaysia untuk membangunkan KLIA sebagai hab kargo udara utama bagi rantau ASEAN.

Loke turut menegaskan komitmen Malaysia untuk memperkukuh kerjasama antara KLIA dan Lapangan Terbang Antarabangsa Zhengzhou Xinzheng.

Kedua-dua pihak berkongsi matlamat untuk mewujudkan Laluan Sutera Udara yang lancar antara ASEAN dan China.

Kerjasama menyeluruh dalam bidang penerbangan awam dan logistik akan menjadi teras utama perkongsian strategik ini.

Loke menyertai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam lawatan kerja empat hari ke Beijing.

Lawatan ini menyaksikan beberapa perbincangan strategik bersama pemimpin industri utama China.

JD.com merupakan syarikat tersenarai dalam NASDAQ 100 dan Fortune Global 500.

Syarikat ini merupakan peruncit e-dagang terbesar di China dengan lebih 580 juta pengguna.

Infrastruktur berasaskan teknologi JD.com membolehkan 90% pesanan dihantar dalam hari yang sama atau keesokan harinya. – Bernama