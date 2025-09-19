Malaysia pertahankan standard halal dalam rundingan tarif dengan AS

KUALA LUMPUR: Malaysia mengambil pendirian tegas untuk mempertahankan standard halal negara dalam rundingan berkaitan tarif dengan Amerika Syarikat.

Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyifatkan proses rundingan tersebut sebagai kompleks dan mencabar.

Beliau menjelaskan antara isu yang dibangkitkan Washington adalah pensijilan halal Malaysia yang dianggap sebagai halangan bukan tarif.

“Kabinet telah memutuskan bahawa standard halal kita adalah ‘perkara penting’ yang perlu dipertahankan,“ katanya dalam ucapan pembukaan di Sidang Kemuncak Halal Global (GHAS) 2025.

Tengku Zafrul menegaskan Malaysia tetap berpendirian tegas untuk mengekalkan standard halal bertaraf dunia walaupun bersetuju memudahkan proses import bagi sesetengah produk.

Industri halal bukan isu semata-mata bersifat nasional memandangkan Islam adalah agama global dengan dua bilion umat Islam di seluruh dunia.

Pasaran halal global bernilai US$3.5 trilion dan diunjurkan mencecah US$5.0 trilion menjelang 2030.

Kerjasama pelbagai hala dalam industri halal perlu menjadi keutamaan memandangkan potensi pasaran yang besar.

Pendekatan sesebuah negara dalam membangunkan masyarakat dan ekonomi akan mempengaruhi dunia dan menentukan masa depan bersama.

Memperkukuh dunia Islam dari segi ekonomi, kemampanan dan keterangkuman akan memantapkan kedudukan negara Islam di peringkat global.

Industri halal tidak lagi terhad kepada umat Islam berikutan barangan dan perkhidmatan halal yang semakin mendapat permintaan daripada pelbagai agama.

Dalam keadaan peningkatan perlindungan perdagangan dan konflik bersenjata, industri halal boleh meningkatkan kerjasama pelbagai hala.

Malaysia berada dalam kedudukan unik untuk berperanan sebagai pemangkin dalam menyusun semula sistem perdagangan global melalui ekonomi halal.

Negara ini bukan sahaja bertindak sebagai pembekal malah sebagai penentu standard, pembina sistem dan penghubung kepada perdagangan beretika. – Bernama