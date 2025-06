Malaysia setuju sertai triti angkasa UNCOPUOS bawah PBB

PUTRAJAYA: Malaysia bakal menyertai Triti Angkasa di bawah United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) selepas mendapat persetujuan Kabinet semalam.

Langkah ini diumumkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) hari ini.

Dua triti utama yang akan diratifikasi ialah Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies (OST 1967) dan Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (REG 1975).

MOSTI menjelaskan bahawa penyertaan ini selaras dengan penguatkuasaan penuh Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022 (Akta 834) pada 1 Januari 2025.

“Dengan struktur perundangan domestik yang kukuh, Malaysia kini bersedia untuk menyertai triti antarabangsa ini demi memajukan industri angkasa negara,” menurut kenyataan tersebut.

Triti Angkasa berperanan sebagai asas undang-undang antarabangsa yang menggariskan prinsip penggunaan ruang angkasa untuk tujuan keamanan serta larangan aktiviti ketenteraan.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Chang Lih Kang, menyifatkan langkah ini sebagai bersejarah.

“Ia memartabatkan Malaysia sebagai negara bertanggungjawab dalam arena angkasa global, selaras dengan Teras 5 Dasar Angkasa Negara 2030 (DAN2030),” katanya.

Proses ratifikasi akan dilaksanakan melalui kerjasama Kementerian Luar Negeri, dengan instrumen penyertaan diserahkan kepada depositori triti di London, Moscow, atau Washington.

Chang turut menekankan komitmen Malaysia dalam memastikan kelestarian angkasa lepas.

“Kita ingin menjadi pemain aktif yang menyokong penggunaan ruang angkasa secara aman dan bertanggungjawab,” jelasnya.

Langkah ini juga diharap dapat memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia dalam isu angkasa lepas serta membuka peluang baharu dalam industri global yang pesat berkembang.