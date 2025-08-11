Malaysia tambah empat stesen GSWMS untuk pantau radioaktif

JOHOR BAHRU: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (Mosti) akan menambah empat stesen Sistem Pemantauan Air Spektrum Gamma (GSWMS) di seluruh negara menjelang akhir tahun ini.

Menteri Mosti Chang Lih Kang menyatakan lokasi baharu tersebut merangkumi Pulau Langkawi, Pulau Perhentian, Pulau Tioman dan Bintulu.

Beliau menjelaskan sistem ini direka khusus untuk meningkatkan keupayaan negara dalam mengesan ancaman radiologi di sumber air dengan pantas.

“Sistem ini bukan sahaja dipasang di Malaysia, malah negara ASEAN lain juga mempunyai sistem serupa. Jadi, kita akan dapat pengesanan awal sekiranya terdapat bacaan radioaktif yang abnormal di mana-mana bahagian rantau ini,“ katanya.

Ucapannya dibuat selepas menghadiri perasmian Mesyuarat Tahunan Ke-12 Rangkaian Badan Kawal Selia Tenaga Atom ASEAN (ASEANTOM) di Johor Bahru.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof sebelum ini mengumumkan pelancaran GSWMS di bawah Rancangan Malaysia Ke-12 oleh Jabatan Tenaga Atom Malaysia.

Chang turut memaklumkan stesen GSWMS pertama negara telah beroperasi di Universiti Malaysia Sabah sejak Jun 2023.

Mesyuarat ASEANTOM 2025 dianjurkan oleh Jabatan Tenaga Atom Malaysia selaku pengerusi sempena kepengerusian Malaysia di ASEAN tahun ini. – Bernama