Mangsa kedua kemalangan plaza tol Bukit Kajang meninggal dunia

KUALA LUMPUR: Seorang lagi mangsa kemalangan membabitkan empat kenderaan di Plaza Tol Bukit Kajang telah meninggal dunia selepas sembilan hari bertarung nyawa di Unit Rawatan Rapi Hospital Kajang.

Ketua Polis Kajang ACP Naazron Abdul Yusof mengesahkan penjawat awam lelaki berusia 48 tahun itu menghembuskan nafas terakhir pada pukul 11 pagi tadi.

Jenazah akan diserahkan kepada keluarga selepas proses bedah siasat selesai dijalankan di Hospital Kajang.

Kematian ini menjadikan jumlah korban maut dalam kejadian berkenaan meningkat kepada dua orang.

Kemalangan pada 27 September lalu melibatkan sebuah lori yang dipercayai mengalami masalah brek bersama sebuah kereta dan dua kenderaan utiliti sukan.

Kejadian tersebut sebelum ini telah mengakibatkan kematian seorang bayi lelaki berusia setahun dan menyebabkan tujuh individu lain cedera.

Polis telah mereman pemandu lori berusia 42 tahun sehingga 1 Oktober untuk membantu siasatan.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membabitkan kematian akibat memandu secara melulu.

Naazron menyatakan laporan siasatan kemalangan itu masih dalam proses penyediaan.

Pihak polis masih menunggu keputusan analisis penuh daripada agensi berkaitan sebelum dapat menyelesaikan siasatan. – Bernama