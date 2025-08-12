Mangsa maut ditikam di Senawang baru dua minggu bertunang

SEREMBAN: Muhammad Amirul Rasyid Mohd Niza, 28, maut selepas ditikam di hadapan rumahnya di Taman Seri Pagi, Senawang petang semalam.

Mangsa baru melangsungkan pertunangan dua minggu sebelum kejadian tragis itu.

Adiknya, Muhammad Amirul Hakim, 27, berkata insiden berlaku dengan pantas tanpa amaran.

“Lelaki itu keluar dari kereta kemudian menghampiri abang dan terus menikam di dada,“ katanya.

Dia menyatakan tiada pergelutan berlaku dan suspek tidak dikenali keluarga.

Mangsa meninggal dunia di pangkuan adiknya sambil menyebut nama Allah beberapa kali.

Penduduk setempat membantu menahan suspek yang cuba melarikan diri selepas kejadian.

Muhammad Amirul Rasyid merupakan anak sulung daripada 12 beradik dan seorang bapa tunggal.

Sebelum kejadian, dia sempat membawa anak perempuannya yang berusia lima tahun bersiar-siar.

Ketua Polis Daerah Seremban ACP Mohamad Hatta Che Din mengesahkan kejadian berlaku pada pukul 6.50 petang.

Siasatan awal mendapati kejadian berpunca daripada perselisihan faham antara mangsa dan suspek.

Suspek berusia 31 tahun berjaya ditahan di lokasi kejadian dengan bantuan penduduk.

Pisau yang digunakan dalam serangan itu turut dirampas pihak polis.

Kejadian ini mengejutkan penduduk setempat yang mengenali mangsa sebagai seorang yang peramah.

Keluarga mangsa masih trauma dengan kejadian yang berlaku secara tiba-tiba itu.

Polis sedang menyiasat motif sebenar di sebalik serangan tersebut.

Jenazah mangsa telah dibawa ke Hospital Tuanku Jaafar untuk proses bedah siasat.

Keluarga memohon privasi semasa melalui tempoh berkabung yang sukar ini.

Penduduk berharap keadilan akan ditegakkan bagi mangsa yang tidak bersalah.

Kejadian ini menjadi peringatan tentang pentingnya penyelesaian konflik secara aman.

Polis menasihatkan orang ramai agar tidak membuat spekulasi berkenaan kes ini. - Bernama