MNKT setuju laksana Akta 867 di peringkat negeri dan PBT

PUTRAJAYA: Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ke-86 bersetuju dengan pelaksanaan Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025 pada peringkat negeri dan pihak berkuasa tempatan.

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming menyatakan akta ini membawa empat prinsip utama untuk reformasi perkhidmatan awam. Prinsip-prinsip tersebut termasuk meningkatkan kecekapan perkhidmatan dan mengurangkan kerenah birokrasi.

“Melalui akta baharu ini, kerajaan akan melaksanakan semakan instrumen kawal selia,“ jelas Nga. Beliau menekankan tiada lagi peraturan lapuk yang membebankan rakyat dan komuniti perniagaan. Sasaran pengurangan 25 peratus beban kawal selia juga ditetapkan. Pendekatan One In, One Out akan diperkenalkan dalam bilangan dokumen kawal selia. Sistem penarafan prestasi perkhidmatan termasuk insentif kewangan akan dilaksanakan.

Rang Undang-Undang Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan 2025 diluluskan di Dewan Rakyat pada 6 Mac. Kelulusan di Dewan Negara dilakukan pada 25 Mac. MNKT juga membincangkan RUU Pembaharuan Semula Bandar 2025 untuk pengurusan pembangunan semula bandar.

Garis panduan tempat letak kenderaan khas orang kurang upaya turut dibincangkan. Cadangan penggunaan sistem penyejukan berpusat di zon perindustrian dikemukakan. Garis panduan perancangan ladang solar sebagai kerangka tenaga boleh baharu turut dibincangkan.

Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof. Komitmen kerajaan Persekutuan dan semua pihak berkepentingan ditegaskan. Kerjasama antara Kerajaan Negeri dan PBT akan diperkukuh. Segala keputusan yang dipersetujui menjadi landasan tadbir urus tempatan.

Tujuh kertas dibentangkan dan dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Isu reformasi pentadbiran awam dan pembangunan bandar mampan menjadi fokus.

Pemerkasaan agenda inklusiviti dan penambahbaikan sistem perolehan kerajaan turut dibincangkan.

Pelan strategik peralihan tenaga negara ke arah masa depan lebih hijau menjadi agenda penting. - Bernama