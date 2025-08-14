Muay Thai, petanque dan silambam sah dalam SUKMA 2026

KUALA LUMPUR: Muay Thai, petanque dan silambam kini disahkan sebagai sukan pertandingan rasmi dalam Sukan Malaysia (SUKMA) 2026 di Selangor.

Keputusan ini dibuat dalam Mesyuarat Khas Jawatankuasa Tertinggi SUKMA yang dihadiri oleh pelbagai pihak berwajib.

Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh turut hadir bersama Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah.

Exco Sukan negeri-negeri serta Presiden Majlis Olimpik Malaysia (MOM) Tan Sri Mohamad Norza Zakaria juga menyertai mesyuarat tersebut.

Cadangan penambahan tiga sukan ini dikemukakan oleh Exco Belia, Sukan dan Keusahawanan Selangor Mohd Najwan Halimi.

Kesemua ahli Jawatankuasa Tertinggi SUKMA bersetuju dengan penambahan tersebut tanpa sebarang bantahan.

Dengan ini, SUKMA 2026 akan mempertandingkan 30 sukan wajib dan tujuh sukan pilihan.

Tiada lagi cadangan penambahan sukan akan dipertimbangkan selepas keputusan ini.

SUKMA 2026 dijadualkan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos di sembilan daerah di Selangor.

Hannah Yeoh turut menyatakan Kementerian Belia dan Sukan sedang mengkaji inisiatif ‘Non-Sukma Games’.

Ini bertujuan untuk memberi ruang kepada sukan-sukan yang tidak terpilih ke SUKMA.

Model baharu penganjuran temasya dwitahunan ini juga sedang dikaji selepas SUKMA Kelantan 2028.

Langkah ini diambil bagi memastikan kelangsungan pembangunan sukan tanpa membebankan kerajaan- Bernama