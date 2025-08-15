Najib khianati kepercayaan awam, SRC International mahu RM42 juta dikembalikan

KUALA LUMPUR: Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengkhianati kepercayaan awam dengan menyalahgunakan RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd.

Wang itu sepatutnya digunakan untuk menjamin masa depan tenaga dan manfaat pesara perkhidmatan awam di negara ini.

Peguam Kwan Will Sen yang mewakili SRC International dan anak syarikat Gandingan Mentari Sdn Bhd berkata wang itu berada dalam akaun peribadi Najib selama 10 tahun.

Dua syarikat tersebut kini menuntut wang itu dikembalikan.

Kenyataan pembukaan disampaikan pada hari pertama perbicaraan kes saman sivil yang difailkan pada Mei 2022.

“Tiga mahkamah mendapati beliau melakukan kesalahan jenayah atas perbuatan ini tanpa sebarang keraguan munasabah,“ kata Kwan.

Najib sebagai Menteri Kewangan ketika itu mempunyai kawalan penuh terhadap SRC International.

Beliau memegang jawatan penting termasuk Penasihat Emeritus, menjadikan tiada transaksi besar berlaku tanpa pengetahuannya.

Kwan berkata keterangan akan membuktikan RM42 juta dipindahkan daripada SRC International ke akaun peribadi Najib.

Daripada jumlah itu, RM32 juta dipindahkan kepada dua syarikat yang menampung kekurangan dalam akaun Najib.

“Pemindahan ini dibuat berdasarkan surat arahan yang mengandungi tandatangan peribadi beliau,“ jelas Kwan.

Baki RM10 juta lagi dibelanjakan melalui cek peribadi yang dikeluarkan Najib sendiri.

“Jejak wang ini jelas, bukti dokumen sangat banyak, dan pengakuan bersumpah Najib menunjukkan kesalahan,“ kata Kwan.

Kes ini dibuktikan di bawah tiga asas tindakan iaitu penerimaan dengan pengetahuan, bantuan tidak jujur, dan salah laku dalam jawatan awam.

“Keadilan menuntut dana awam ini dikembalikan kepada pemilik yang sah – rakyat Malaysia,“ tegas Kwan.

Mahkamah hari ini mendengar keterangan saksi pertama, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Rakyat 1Malaysia Ung Su Ling.

Pelantikan Ung Su Ling diluluskan oleh Najib sendiri.

Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan akan bersambung pada 6 November ini.

Saman yang difailkan pada Mei 2022 mendakwa Najib melakukan pecah amanah, menerima dana dengan pengetahuan, dan salah guna kuasa. - Bernama