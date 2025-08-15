161 Ahli Parlimen selesai bahas RMK13 di Dewan Rakyat

KUALA LUMPUR: Sebanyak 161 Ahli Parlimen telah menyelesaikan sesi perbahasan Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13) pada minggu keempat sidang Dewan Rakyat.

Perbahasan berlangsung selama lapan hari bermula 4 Ogos selepas pelan pembangunan negara 2026-2030 dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Isu utama yang dibangkitkan termasuk pemerkasaan pengangkutan awam, penambahbaikan pendidikan, dan kebajikan petugas kesihatan.

Syahredzan Johan (PH-Bangi) mencadangkan insentif cukai untuk pengguna pengangkutan awam.

Nik Nazmi Nik Ahmad (PH-Setiawangsa) mengusulkan penggabungan prasekolah kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan.

Dr Kelvin Yii Lee Wuen (PH-Bandar Kuching) dan Dr Halimah Ali (PN-Kapar) menekankan keperluan pemansuhan sistem kontrak doktor.

Ahli Parlimen Sabah dan Sarawak turut menyuarakan isu pembangunan di negeri masing-masing.

Sesi jawapan menteri bagi RMK13 akan bermula pada Isnin depan selama empat hari.

Sesi perbahasan minggu ini turut diwarnai pertelingkahan antara wakil rakyat kerajaan dan pembangkang.

Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyifatkan situasi itu sebagai sangat memalukan.

Kekecohan melibatkan Ahli Parlimen pembangkang dan kerajaan berlarutan selama tujuh minit.

Persidangan minggu ini juga digemparkan dengan insiden serangan terhadap anak Ahli Parlimen Pandan Datuk Seri Rafizi Ramli.

Ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang bersolidariti menyokong Rafizi selepas insiden tersebut.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan kebimbangan terhadap budaya keganasan dan buli.

Anwar memberi jaminan tindakan pantas oleh pihak berkuasa.

Menteri Undang-undang Datuk Seri Azalina Othman Said membentangkan pembaharuan undang-undang jenayah.

Antara cadangan termasuk pemansuhan hukuman sebatan dan penambahbaikan tahanan reman.

Persidangan Dewan Rakyat berlangsung sehingga 28 Ogos - Bernama