Pakar patologi dedahkan mustahil masukkan Zara Qairina ke dalam mesin basuh

KOTA KINABALU: Seorang pakar patologi forensik yang menjalankan bedah siasat ke atas Zara Qairina Mahathir memberitahu Mahkamah Koroner bahawa adalah mustahil untuk memasukkan remaja berusia 13 tahun itu ke dalam mesin basuh.

Dr Jessie Hiu yang berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth sejak 1998 berkata perkara itu tidak mungkin berlaku disebabkan berat mangsa.

Beliau berkata demikian ketika disoal pengendali prosiding Timbalan Ketua Bahagian Pendakwaan II Datuk Badius Zaman Ahmad pada hari kedua inkues berhubung kematian pelajar Tingkatan Satu itu.

Badius Zaman bertanya sama ada Dr Hiu menjumpai mesin basuh ketika lawatan ke tempat kejadian.

Dr Hiu mengesahkan terdapat satu mesin basuh di tingkat bawah berhadapan dengan tangga.

Badius Zaman kemudian bertanya sama ada Dr Hiu tahu saiz mesin basuh tersebut.

Dr Hiu menjelaskan ia merupakan mesin basuh domestik dan bukan mesin basuh industri.

Badius Zaman terus bertanya sama ada mangsa boleh dimasukkan ke dalam mesin basuh.

Dr Hiu menjawab beliau tidak memeriksa saiz dram mesin basuh tersebut tetapi dimaklumkan mangsa mempunyai berat 53 kilogram.

Beliau menyatakan tidak fikir mesin itu boleh berfungsi dengan beban seberat 53 kilogram.

Prosiding pendengaran kes di hadapan Koroner Hakim Mahkamah Sesyen Amir Shah Amir Hassan diteruskan.

Zara Qairina yang berusia 13 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai lalu.

Beliau dimasukkan ke hospital sehari sebelumnya selepas ditemukan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada pukul 4 pagi.

Pada 13 Ogos Jabatan Peguam Negara mengumumkan satu inkues akan dijalankan berhubung kematiannya selepas meneliti laporan siasatan polis.

Sebelum itu pada 8 Ogos Jabatan Peguam Negara mengarahkan kubur Zara Qairina digali semula bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. – Bernama