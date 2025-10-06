Pakistan mahu perkukuh kerjasama perdagangan dan teknologi dengan Malaysia

KUALA LUMPUR: Pakistan berhasrat memperkukuh hubungan jangka panjangnya dengan Malaysia melalui peluasan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan, pertanian dan teknologi baharu.

Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif berkata Islamabad berhasrat untuk memanfaatkan pengalaman Malaysia dalam bidang teknologi maklumat, kecerdasan buatan dan latihan vokasional.

“Oleh itu, hari ini saya ingin nyatakan secara terbuka bahawa Pakistan mahu berganding tangan dengan Malaysia, bukan sekadar memanfaatkan pengalaman anda, tetapi turut membangunkan usaha sama dan projek yang menguntungkan kedua-dua pihak,“ katanya.

Beliau berkata demikian ketika sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mesyuarat dua hala.

Shehbaz berkata kemajuan pesat Malaysia dalam bidang ekonomi serta tumpuan terhadap inovasi, teknologi dan pembangunan mampan di bawah visi MADANI pimpinan Anwar menjadi inspirasi kepada Pakistan.

“Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia berkembang pada tahap yang memberangsangkan.”

“Perdagangan global anda meningkat, lebihan dagangan positif dan eksport juga terus bertambah.”

“Ini antara bidang di mana Pakistan boleh memanfaatkan pengalaman Malaysia,“ katanya.

Shehbaz menegaskan Pakistan bersedia bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam sektor yang mempunyai kelebihan daya saing bersama.

“Pertanian ialah antara bidangnya, teknologi maklumat pula bidang lain, dan sudah tentu latihan vokasional dan kemahiran, Pakistan juga menunjukkan prestasi yang sangat baik.”

“Kami mempunyai ribuan pelajar di Malaysia dan sekitar 150,000 rakyat Pakistan yang turut menyumbang kepada usaha pembangunan negara ini,“ katanya.

Perdana Menteri Pakistan itu turut menyampaikan penghargaan kepada Malaysia atas keputusan memperuntukkan kuota bernilai USD200 juta bagi mengimport daging dari Pakistan.

“Saya amat berterima kasih atas pengumuman itu, namun ingin saya tegaskan bahawa kuota ini akan dikawal selia berdasarkan mekanisme harga pasaran serta mematuhi semua keperluan pensijilan halal pihak berkuasa Malaysia.”

“Kami akan berusaha sedaya upaya untuk memenuhi segala syarat yang ditetapkan,“ katanya sambil menambah Pakistan bukan sahaja berhasrat memenuhi kuota berkenaan, malah berusaha meningkatkannya pada masa akan datang.

“Dengan izin Allah, kita bukan sekadar mencapai kuota USD200 juta itu, malah akan meningkat lagi apabila pengguna berpuas hati — kerana apabila kepercayaan terbina, tiada had bagi potensi perdagangan,“ katanya.

Shehbaz Sharif kini berada di Malaysia bagi lawatan rasmi tiga hari atas jemputan Anwar.

Selepas hubungan Malaysia–Pakistan ditingkatkan kepada Perkongsian Strategik pada Mac 2019, kedua-dua negara merekodkan jumlah perdagangan keseluruhan sebanyak RM8.07 bilion (USD1.76 bilion) pada 2024.

Eksport utama Malaysia ke Pakistan termasuk minyak sawit, produk petroleum dan bahan kimia, manakala import dari Pakistan meliputi hasil pertanian, tekstil, pakaian, kasut dan produk petroleum. – Bernama