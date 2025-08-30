Pasukan bina badan ATM dijangka curi tumpuan perbarisan Hari Kebangsaan

PUTRAJAYA: Jika beberapa tahun sebelum ini, kelibat abang bomba bertubuh sasa sering mencuri tumpuan setiap kali perbarisan Hari Kebangsaan, tahun ini Angkatan Malaysia Malaysia (ATM) tidak ketinggalan menampilkan barisan abang sasa daripada pelbagai cabang pasukan itu.

Kelibat beberapa anggota (ATM) yang bertubuh sasa ketika menghadiri raptai acara perbarisan Hari Kebangsaan tular di media sosial sejak beberapa hari lepas sehingga mendapat pelbagai komen daripada warganet.

Jurulatih pasukan Bina Badan ATM Sarjan K.Arichandar berkata pada tahun ini sebanyak 23 lagi atlet bina badan ATM termasuk lapan anggota daripada Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) menyertai acara perbarisan dalam usaha memperkenalkan bakat bina badan yang ada dalam pasukan yang telah ditubuhkan sejak 1998.

“Sekarang kita ada 14 atlet bina badan yang aktif. Tiga daripadanya sudah mewakili Malaysia di pentas Asia. Bagi mereka yang berjaya pada peringkat antarabangsa, penghargaan termasuk kenaikan pangkat akan diberikan, manakala pencapaian tempatan diraikan dengan anugerah,” katanya kepada Bernama.

Beliau berkata penyertaan dalam acara perbarisan sejak tahun lepas bukan sahaja bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat tentang bakat atlet dalam sukan bina badan dalam pasukan itu, tetapi juga mengiktiraf pencapaian mereka serta menggalakkan lebih banyak anggota menyertainya.

Bagi Koperal Ishak Hidayat, 30, daripada Unit Batalion Ke-23 Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) di Ipoh, minat untuk mempunyai tubuh berotot timbul sejak daripada kecil lagi dan sebaik memasuki tentera, beliau mula melakukan usaha untuk membina badan dengan menyeimbangkan antara tugasan serta latihan.

“Walaupun sibuk, saya tetap cuba luangkan sekurang-kurangnya tiga jam sehari di gim,” katanya yang telah berkhidmat lebih 10 tahun dalam ATM.

Hasil disiplin yang tinggi, beliau pernah meraih Mr Malaysia dua tahun berturut-turut pada 2023 dan 2024, selain pernah dinobat Mr Asia, Mr ATM dan Mr Daily Bekal beberapa tahun lepas.

Namun, Ishak mengakui banyak pengorbanan yang harus dilakukan antaranya menjaga diet yang ketat seperti mengurangkan pengambilan gula dan minyak dalam pemakanan harian.

Tidak cukup itu, Ishak juga melakukan senaman latihan berat seperti di bahagian dada dan kaki sekurang-kurangnya enam kali seminggu untuk mengekalkan kekuatan otot.

“Kalau ditanya antara latihan ketenteraan dan bina badan, dua-dua sebenarnya susah. Bezanya, latihan tenteraan demi negara, bina badan pula demi minat, tetapi disiplin tetap sama.

“Bila musim raya contohnya, kawan-kawan ajak makan macam-macam, tapi kami pula kena kawal nafsu makan. Nak kekal ‘sado’ bukan setakat angkat besi, tapi juga tahan diri di meja makan,” katanya.

Namun, beliau tetap bersyukur kerana berupaya menjaga diet yang baginya bukan sahaja membolehkannya kekal cergas tetapi juga memberi keyakinan untuk membawa nama Malaysia lebih jauh dalam arena bina badan, menerusi penyertaan dalam pelbagai kejohanan.

Mengulas tentang penyertaannya dalam acara perbarisan tahun ini, beliau berkata walaupun pada awalnya merasa sedikit segan bagi menunjuk otot-otot badan pada khalayak umum, namun hasil galakan keluarga serta demi pasukan beliau bersetuju untuk menyertainya.

Bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni”, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini berlangsung di Dataran Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Pulau Pinang pada 16 Sept - BERNAMA