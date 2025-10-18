Pekerja kedai pakaian ditahan curi wang jualan guna kod QR

KUALA LUMPUR: Seorang pekerja kedai pakaian telah ditahan kerana disyaki mencuri wang hasil jualan perniagaan majikannya dengan cara meminta pelanggan membuat bayaran menggunakan kod QR akaun bank peribadinya.

Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Mohd Azam Ismail mengesahkan wanita tempatan berumur 30 tahun itu ditahan pada Khamis lepas.

Beliau berkata suspek dipercayai telah melakukan kegiatan jenayah ini sejak sebulan yang lalu.

Polis menahan suspek tersebut di Taman Cemerlang, Gombak pada kira-kira 3.55 petang.

Mohd Azam menyatakan suspek dipercayai telah mencuri sebanyak RM2,140 daripada majikannya.

Kegiatan penyelewengan itu terbongkar selepas pemilik perniagaan iaitu seorang wanita berusia 46 tahun menyedari ketidaksesuaian dalam penyata perniagaan.

Pemilik perniagaan tersebut telah membuat laporan polis pada 6 Oktober lepas setelah mengesan penyelewengan.

Polis turut merampas sebuah telefon bimbit serta sekeping kad bank bagi membantu siasatan kes ini.

Mohd Azam mendedahkan suspek mempunyai satu rekod jenayah sebelum ini.

Suspek kini direman selama empat hari bermula semalam untuk siasatan lanjut.

Kes ini disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. – Bernama