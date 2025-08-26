Pelajar Malaysia 8 tahun raih naib johan pertandingan robotik di Korea

KUALA LUMPUR: Seorang pelajar Malaysia berusia lapan tahun telah meraih kedudukan naib johan dalam pertandingan robotik antarabangsa di Korea Selatan.

Javen Cheok dari Sri Kuala Lumpur International School berjaya dalam kategori Robot Survival Basic pada Pertandingan Robotik Pengaturcaraan Antarabangsa (IPRC) 2025 di Seoul.

Beliau merupakan satu-satunya pemenang dari sekolah antarabangsa manakala semua pemenang lain berasal dari Korea.

P3 Platform Sdn Bhd menyatakan bahawa “Kejayaannya menyerlahkan bakat dan kekuatan Malaysia yang semakin berkembang dalam pendidikan robotik dan pengekodan.”

IPRC merupakan acara berprestij yang menggalakkan pelajar seluruh dunia membangunkan kepakaran teknikal, kreativiti, kerja berpasukan dan kerjasama global.

Acara ini dianjurkan oleh Roborobo Co. Ltd., peneraju pasaran robotik pendidikan Korea, menggunakan kurikulum dari Seoul National University.

Pertandingan tersebut menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara untuk mencabar mereka dalam kategori pengaturcaraan robotik, reka bentuk dan cabaran kemandirian.

Malaysia diwakili oleh 11 pelajar yang mempamerkan kemahiran mereka di pentas antarabangsa.

Ketua Perniagaan Global Roborobo Brian Yoon berkata “kreativiti, ketekunan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang dimiliki Cheok menjadi inspirasi kepada pelajar muda di Malaysia.”

Ketua Pegawai Eksekutif P3 Platform Estee Mah menegaskan bahawa anugerah itu membuktikan kanak-kanak mampu cemerlang dalam bidang teknologi dan inovasi pada peringkat global. – Bernama