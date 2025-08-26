Menteri luar Pakistan dan Malaysia bincang isu Gaza dalam mesyuarat OIC

KUALA LUMPUR: Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar telah mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan di luar Mesyuarat Luar Biasa Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC).

Menerusi hantaran di platform X, Dar berkata kedua-dua pihak menzahirkan solidariti teguh terhadap Palestin dan kebimbangan mendalam mengenai situasi di Gaza.

“Dengan menzahirkan solidariti teguh terhadap Palestin dan kebimbangan mendalam mengenai situasi di Gaza, kami menekankan keperluan segera untuk memastikan akses kemanusiaan tanpa halangan dan gencatan senjata kekal bagi membuka jalan ke arah keamanan yang berkekalan,” katanya menerusi akaun rasmi X beliau @MIshaqDar50.

Beliau turut mengimbas kembali kejayaan Malaysia menganjurkan mesyuarat menteri-menteri Forum Serantau ASEAN (ARF) di Kuala Lumpur bulan lepas, serta libat urus beliau dengan kepimpinan Malaysia.

“Kami mengesahkan semula komitmen untuk terus mengukuhkan hubungan persaudaraan yang erat melalui pertukaran lawatan peringkat tinggi, memperluas hubungan perdagangan dan ekonomi, serta menggalakkan hubungan antara rakyat,” katanya.

Mesyuarat tergempar OIC itu, yang diadakan sebagai respons kepada operasi ketenteraan Israel yang berterusan di Gaza, bagi menyelaras pendirian dan tindakan negara anggota terhadap krisis berkenaan.

Pertubuhan itu, yang mewakili 57 negara majoriti Islam, secara tradisinya meletakkan dirinya sebagai pembela hak Palestin dan Masjid al-Aqsa di Baitulmuqaddis. – Bernama