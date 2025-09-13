Pelajar UPSI bangkit selepas kemalangan, teruskan cita-cita jadi guru

JERTIH: Semangat Nor Erika Elysha Mohd Zaidi untuk menjadi guru tidak patah meskipun kehilangan 15 rakan dalam kemalangan bas pada 9 Jun lalu.

Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris berusia 21 tahun itu berazam meneruskan pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam walaupun mengalami kecederaan.

Beliau sedang menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam talian sementara melalui proses pemulihan.

“Saya masih dalam proses pemulihan dan membiasakan diri untuk mengikuti pengajian secara dalam talian,“ katanya di kediamannya di Kampung Alor Belanga.

Nor Erika Elysha menerima kunjungan dan sumbangan kewangan daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

Dia juga mendapat sokongan emosi daripada keluarga dan rakan serta menjalani fisioterapi bulanan.

Ibunya Noor Zailizan Zakaria menyatakan keluarga sentiasa memberi sokongan moral agar anaknya tidak berputus asa.

Kemalangan itu mengorbankan 15 pelajar UPSI ketika dalam perjalanan pulang ke kampus di Tanjung Malim. – Bernama