Pemaju hartanah gesa institusi kewangan sokong inisiatif sewa untuk beli

KUALA LUMPUR: Pemaju hartanah berharap gesaan kerajaan kepada institusi kewangan untuk menyokong inisiatif sewa untuk beli akan membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki rumah.

Presiden Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia Datuk Ho Hon Sang berkata inisiatif ini memberi manfaat kepada kumpulan berpendapatan sederhana yang tidak layak memiliki rumah mampu milik tetapi tidak mampu membeli rumah pada harga tinggi.

Beliau mengalu-alukan peruntukan berterusan untuk pembeli rumah kali pertama seperti pengecualian duti setem bagi memorandum pemindahan dan perjanjian pinjaman bagi rumah berharga sehingga RM500,000 sehingga Disember 2027.

Tempoh lanjutan dua tahun ini akan memberi manfaat kepada ramai pihak menurut kenyataan rasmi REHDA Malaysia.

Persatuan itu juga menyambut baik langkah memperluaskan Skim Jaminan Kredit Perumahan kepada 20 billion ringgit yang dijangka memacu pasaran perumahan.

Skim jaminan kredit diperluaskan ini dijangka memberi manfaat kepada 80,000 bakal pemilik rumah.

REHDA Malaysia sedang menunggu penjelasan mengenai pengecualian cukai yang diberikan kepada pemaju apabila mengubah suai dan menukar bangunan komersial kepada perumahan.

Pengecualian cukai ini akan mengurangkan tekanan kewangan kepada pemaju yang melaksanakan tugas penukaran bangunan.

Pegawai Bertanggungjawab dan Ketua Pegawai Kewangan UEM Sunrise Bhd Hafizuddin Sulaiman menyokong usaha meningkatkan kebolehcapaian pembiayaan rumah.

Beliau berkata usaha memperluaskan bekalan perumahan menerusi sewa untuk beli dan bina kemudian jual akan memberikan nilai jangka panjang kepada pihak berkepentingan.

Inisiatif ini juga akan menyumbang kepada agenda pembangunan negara kerana perumahan merupakan keperluan asas.

Pengasas dan Pengarah Urusan Kumpulan Mah Sing Group Bhd Tan Sri Leong Hoy Kum memuji peningkatan had kelayakan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam.

Had kelayakan pembiayaan LPPSA dinaikkan daripada 600,000 ringgit kepada 1 juta ringgit mencerminkan pemahaman jelas mengenai landskap ekonomi yang semakin berkembang.

Langkah ini akan memberi manfaat kepada penjawat awam dengan meningkatkan peluang mereka untuk memiliki rumah.

Cadangan kerajaan melanjutkan pengecualian duti setem penuh akan terus meringankan beban kewangan pembeli rumah kali pertama.

Pengarah Urusan Kumpulan Knight Frank Malaysia Keith Ooi menyifatkan Belanjawan 2026 sebagai amat menggalakkan.

Beliau berkata belanjawan telah menyepadukan keutamaan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ke dalam perancangan ekonomi dan pembangunan.

Langkah memperkenalkan cukai karbon dan insentif cukai hijau memberi isyarat mengenai peralihan dasar yang kukuh.

Peralihan dasar ini akan mempengaruhi keputusan pelaburan merentas sektor hartanah dan pembinaan menurut pandangan beliau. – Bernama