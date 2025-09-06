Pemulihan pelancongan Malaysia kukuh menjelang Tahun Melawat 2026

KUALA LUMPUR: Malaysia terus mencatat momentum kukuh dalam pemulihan pelancongan antarabangsa dan domestik ketika bersiap sedia untuk kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.

Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan pelancongan global menunjukkan ketahanan yang memberangsangkan dengan ketibaan pelawat antarabangsa pada 2024 mencapai 99 peratus daripada tahap sebelum pandemik.

Pertubuhan Pelancongan Dunia menjangkakan pertumbuhan lanjut antara tiga hingga lima peratus pada 2025.

Tahun lalu Malaysia menerima 38 juta pelawat antarabangsa dan menjana hasil pelancongan rekod sebanyak RM106.8 bilion.

Bagi pelancongan domestik, rakyat Malaysia melakukan 260.1 juta perjalanan pada 2024 dengan perbelanjaan berjumlah RM107.2 bilion.

Pertumbuhan pelancongan berterusan sehingga tahun 2025 dengan Malaysia mencatat 20.6 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh pertama tahun ini.

Pelancongan domestik juga berkembang pesat dengan 69.7 juta perjalanan pada suku pertama mencatat pertumbuhan 18.9 peratus.

Tiong menekankan kepentingan pelancongan untuk menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar dan memperkasakan komuniti tempatan.

Kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 akan berasaskan lima teras strategik termasuk pelancongan lestari dan pengalaman budaya.

Keutamaan ini mencerminkan kehendak pelancong masa kini yang semakin mencari pengalaman bermakna dan mesra alam.

Pameran MATTA memainkan peranan penting dalam memperkukuh pelancongan masuk dan membina momentum untuk kempen tersebut.

Penyertaan badan pelancongan negeri dan pemain industri mempamerkan kepelbagaian tawaran pelancongan Malaysia.

Pelancongan domestik turut menyumbang kepada daya tahan ekonomi dan pembangunan komuniti tempatan. – Bernama