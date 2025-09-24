Pendaratan ikan Malaysia meningkat kepada 1.39 juta tan metrik pada 2024

PUTRAJAYA: Jumlah pendaratan ikan di Malaysia meningkat kepada 1.39 juta tan metrik pada 2024 berbanding 1.27 juta tan metrik pada 2023.

Peningkatan ini menandakan pemulihan berterusan sektor perikanan negara serta menyumbang kepada kelestarian bekalan makanan laut untuk penduduk.

Perak kekal sebagai penyumbang tertinggi dengan pendaratan sebanyak 434,349 tan metrik.

Sabah mencatatkan pendaratan kedua tertinggi iaitu 201,812 tan metrik diikuti oleh Selangor dengan 163,732 tan metrik dan Pahang dengan 144,651 tan metrik.

Walaupun Kelantan dan Terengganu mencatatkan sedikit penurunan berbanding 2023, jumlah itu masih lebih baik berbanding 2022.

Prestasi ini menunjukkan daya tahan sektor perikanan Pantai Timur.

Selangor dan Pulau Pinang pula merekodkan peningkatan konsisten sepanjang tempoh pemulihan.

Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussain berkata pencapaian ini didorong oleh Program Pemuliharaan Sumber di bawah Rancangan Malaysia ke-12 (2021–2025).

Beliau menyatakan program itu termasuk pemasangan 1,174 unit tukun tiruan dengan peruntukan 20 juta ringgit.

“Kesan positif jelas ditunjukkan melalui peningkatan Kadar Sara Diri (SSR) perikanan negara kepada 91.6 peratus pada 2024,” katanya.

SSR bagi 15 spesies utama turut meningkat daripada 91.9 peratus kepada 93.3 peratus.

Antara spesies yang mencatatkan peningkatan ketara ialah ikan bawal, ikan merah dan ikan kembung.

“Perkembangan ini membuktikan pengeluaran domestik bukan sahaja pulih dari segi jumlah, malah tertumpu kepada spesies bernilai tinggi,” tambah Adnan.

Beliau berkata prestasi 2024 menunjukkan sektor perikanan berada pada landasan positif dengan pendaratan yang meningkat dan SSR bertambah baik.

Jabatan Perikanan akan terus melaksanakan langkah-langkah mampan bagi memastikan bekalan ikan negara sentiasa mencukupi.

Adnan berkata jabatan itu bersama Marine Fishery Resources Development and Management Department telah melaksanakan kajian pentaksiran sumber perikanan pelagik di Pantai Barat Semenanjung Malaysia pada 9 hingga 19 September lepas.

Kajian ini dilaksanakan dengan sokongan dana Japanese Trust Fund melalui Southeast Asia Fisheries Development Centre.

Kajian tersebut dijangka memberi input saintifik penting terhadap strategi pengurusan stok ikan negara pada masa depan. – Bernama