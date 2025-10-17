Penganut Hindu sambut Deepavali dengan mandi minyak dan cahaya

KUALA LUMPUR: Penganut Hindu di Malaysia dan seluruh dunia akan menyambut perayaan Deepavali iaitu Pesta Cahaya pada Isnin ini.

Presiden Malaysia Hindudharma Maamandram A. Radhakrishnan menjelaskan perayaan itu berasal daripada perkataan Tamil Deepam bermaksud cahaya dan Awali bermaksud deretan.

Deepavali membawa makna menghapuskan kejahilan serta membersihkan rohani menurut kepercayaan Hindu.

Semangat Paramathma terdapat dalam cahaya manakala cahaya yang menyala melambangkan roh atau Jeevathma.

Cahaya tersebut memberikan tenaga rohani dan aura positif kepada penganutnya.

Seseorang perlu menyingkirkan sifat angkuh iri hati dan ego untuk menyingkirkan kegelapan menurut Radhakrishnan.

Memperoleh sinar cahaya itulah makna sebenar Deepavali katanya.

Persiapan perayaan bermula sehari sebelum Deepavali dengan upacara sembahyang dan menyalakan pelita.

Mereka juga membersih dan menghias rumah untuk menyambut Dewi Mahalakshmi dewi kekayaan dan kemakmuran.

Pada sebelah pagi Deepavali Ganga Snanam atau mandi minyak akan dilakukan pada seawal pagi.

Tempoh terbaik dikenali sebagai Brahma Muhurtham berakhir sejam 36 minit sebelum matahari terbit pada 6.56 pagi di Kuala Lumpur.

Ganga Snanam sebaiknya dilakukan sebelum 5.20 pagi menurut Radhakrishnan.

Ahli keluarga akan menyapu minyak bijan di kepala sebelum mandi untuk memohon keberkatan dewi.

Selepas mandi pakaian baharu manisan dan buah-buahan akan dipersembahkan kepada Dewa Krishna.

Kanak-kanak kemudian akan memohon restu daripada ibu bapa dan orang tua sebelum memakai pakaian baharu.

Presiden Persatuan Hindu Malaysia T. Ganesan menasihatkan waktu terbaik untuk mandi minyak dari 5.45 pagi hingga 7 pagi.

Masa tersebut dianggap sangat baik dan penuh berkat menurut waktu tempatan.

Beliau menyeru penganut menjauhi minuman keras perjudian atau menyalakan mercun yang terlalu bising.

Deepavali seharusnya disambut dengan kegembiraan keharmonian dan jiwa yang bersih katanya.

Perayaan ini masa untuk memupuk kebahagiaan keamaanan dan perpaduan dalam kalangan keluarga serta masyarakat.

Ganesan mengucapkan selamat menyambut Deepavali kepada semua penganut Hindu. – Bernama