Pengguna BUDI95 nikmati penjimatan petrol RON95 seluruh negara

KUALA LUMPUR: Pelbagai lapisan rakyat di seluruh negara meluahkan kepuasan terhadap pelaksanaan inisiatif BUDI95 yang mula berkuat kuasa hari ini.

Seorang peniaga kecil mengakui program subsidi petrol RON95 ini memberikan sedikit kelegaan dalam perniagaan hariannya yang menggunakan kenderaan untuk menghantar barang.

Pesara Marzuki Abdullah, 62, berkata BUDI95 membantu meringankan beban keluarganya dan membolehkan lebihan perbelanjaan digunakan untuk keperluan lain.

Beliau yang biasa mengisi minyak RM50 setiap kali kini mendapat lebihan liter sehingga tidak perlu kerap mengisi minyak.

Di Melaka, pengusaha ladang buah tin Bakhtiar Aliff Ibrahim, 40, menganggarkan penjimatan perbelanjaan petrol antara 20 hingga 25 peratus sebulan.

Beliau yang berulang-alik dari Shah Alam ke ladangnya di Selandar sekurang-kurangnya seminggu sekali berkata BUDI95 sangat membantu.

Di Terengganu, penjawat awam Khairul Syahril Othman, 44, menjangkakan penjimatan RM100 sebulan untuk perjalanan 100 kilometer sehari antara Setiu dan Kuala Terengganu.

Beliau terkejut mendapat lebihan minyak bernilai RM6 ketika mengisi petrol RM20 untuk kereta Perodua Viva miliknya.

Pekerja stesen minyak Mohd Harris Che Mukhtar, 29, berpeluang membawa isteri dan tiga anaknya bercuti dengan penjimatan yang diperoleh setiap bulan.

Di Pahang, kerani bank Hisyam Mahmud, 45, berharap jumlah subsidi 300 liter sebulan boleh dikaji semula untuk ditambah pada masa depan.

Pekerja swasta Amisah Taborek, 42, bersyukur inisiatif ini dapat mengurangkan bebannya berdepan kenaikan harga barang.

Di Pulau Pinang, Nurul Huda Abu Bakar, 40, memuji langkah kerajaan mewajibkan pengimbasan kad pengenalan untuk menutup ruang warga asing menikmati subsidi.

Pesara Ariffin Osman, 61, berkata proses mengisi minyak menggunakan aplikasi syarikat minyak sangat mudah dan cepat.

Di Perak, peguam Arthur Yeong, 64, mengakui penebusan subsidi RON95 hari ini mudah dan benar-benar menunjukkan penjimatan harga.

Beliau menegaskan terdapat perbezaan harga yang ketara dari RM2.05 sebelumnya kepada RM1.99 sekarang.

Penjawat awam Mohd Wazir Ramli, 44, tidak berdepan masalah walaupun sering mendengar aduan tentang kesukaran menggunakan teknologi.

Suri rumah Surina Bakawi, 53, berkata penggunaan kad pengenalan lebih memudahkan dan tidak perlu dibimbangkan.

Di Perlis, kebanyakan pengguna sudah terbiasa dan tidak kekok menggunakan kad pengenalan untuk mengisi petrol.

Pesara tentera Muhammad Aswad Idris, 39, berpandangan BUDI95 wajar dilaksanakan untuk membantu golongan berpendapatan rendah.

Suri rumah Rosmawati P. Ramli, 49, berpuas hati dengan kelancaran sistem BUDI95 dan urusan mengisi petrol yang mudah.

Di Sarawak, pekerja kantin Rozilawati Abdul Rani, 45, memuji inisiatif Kerajaan MADANI yang mengelakkan ketirisan subsidi.

Pelajar universiti Mohammad Shahrul Affendy, 20, memperoleh penjimatan RM5 hingga RM6 sebulan untuk keperluan lain.

Di Sabah, pekerja swasta Lailawati Ramlee, 40, rasa istimewa sebagai rakyat Malaysia yang dapat menikmati subsidi RON95.

Kerani majlis perbandaran Rchmond Bryan Kimpong, 30, berkata BUDI95 membezakan rakyat Malaysia dan warga asing.

Pemotong rumput warga Indonesia Sidas Ladati, 50, mengakui tidak dapat menikmati harga subsidi dan terpaksa membeli minyak pada harga pasaran RM2.60.

Beliau menegaskan rakyat Malaysia harus bersyukur mempunyai kelebihan menikmati subsidi minyak.

Di Kelantan, peniaga kecil Ahmad Fauzi, 42, berkata BUDI95 sangat membantu terutama ketika harga bahan api meningkat dan kos operasi tinggi.

Guru Hafizul Hakim, 35, berkata BUDI95 membantunya mengatur perbelanjaan bulanan dan mengurangkan tekanan kewangan.

Di Negeri Sembilan, tukang masak Muhammad Daniel, 23, menyifatkan rakyat Malaysia bertuah tidak menanggung harga minyak tinggi seperti di Singapura.

Mohd Fauzi B Mohd Sapore, 40, bersyukur dengan harga petrol RM1.99 seliter yang mengurangkan beban kewangannya berulang-alik dari Seremban ke Rawang. – Bernama