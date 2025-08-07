Penguatkuasaan penuh sijil bomba 2026, denda RM50,000

JOHOR BAHRU: Penguatkuasaan sepenuhnya ke atas premis yang diwajibkan memiliki Sijil Perakuan Bomba (FC) akan bermula pada suku pertama 2026.

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Datuk Ahmad Izram Othman menjelaskan perkara itu.

Beliau berkata premis yang gagal mematuhi kewajipan berkenaan selepas tarikh itu akan dikenakan tindakan undang-undang.

“Premis yang masih gagal memiliki FC selepas penguatkuasaan penuh boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara lima tahun,“ katanya.

Ahmad Izram menyatakan hal itu selepas merasmikan Seminar Organisasi Keselamatan Kebakaran (OKK) peringkat negeri di Johor Bahru.

Turut hadir Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan negeri Datuk Mohd Jafni Md Shukor.

Pengarah JBPM Johor Siti Rohani Nadir juga berada di majlis tersebut.

Langkah ini merupakan sebahagian usaha kerajaan memperketat aspek keselamatan kebakaran premis ditetapkan.

Ia melibatkan sembilan kategori premis termasuk perpustakaan, hospital, hotel, asrama, pejabat, kedai, kilang, tempat perhimpunan dan storan.

Setakat ini, sebanyak 9,321 premis telah ditetapkan sebagai premis wajib FC di seluruh negara.

Daripada jumlah itu, 5,881 premis sudah memiliki sijil berkenaan.

“Johor mencatatkan bilangan tertinggi dengan 2,288 premis dikategorikan sebagai premis ditetapkan,“ jelas Ahmad Izram.

Beliau menyatakan Johor menunjukkan pertumbuhan tinggi kerana banyak pembangunan baharu.

Setiap premis yang menerima Sijil Siap dan Pematuhan (CCC) perlu mendaftar untuk FC.

Tahun 2025 akan digunakan sebagai tahun pendidikan dan kesedaran kepada pemilik premis.

JBPM turut memperkenalkan konsep pengaturan sendiri menerusi penubuhan OKK.

Semua premis ditetapkan diwajibkan mempunyai seorang Pengurus Keselamatan Kebakaran dan tiga Pegawai Keselamatan Kebakaran.

“Mereka akan dilatih oleh JBPM bermula hujung tahun ini,“ kata Ahmad Izram.

Kegagalan menubuhkan OKK akan menyebabkan FC tidak dapat dikeluarkan. – Bernama