Petronas Gas dapat pengecualian cukai untuk penyusunan semula

KUALA LUMPUR: Petronas Gas Bhd telah mendapat kelulusan pengecualian cukai daripada Kementerian Kewangan untuk pelan penyusunan semula dalaman syarikat.

Kelulusan ini diberikan melalui surat bertarikh 24 September 2025 yang diterima syarikat pada 30 September 2025.

Pelan penyusunan semula ini telah diluluskan oleh lembaga pengarah syarikat pada 23 Julai 2025.

Penyusunan semula akan dilaksanakan melalui skim pengaturan ahli di bawah Akta Syarikat 2016.

Ia melibatkan pemindahan tiga perniagaan utama syarikat kepada anak syarikat baharu.

Perniagaan pengangkutan gas akan dipindahkan kepada PG TransCo Sdn Bhd.

Perniagaan pemprosesan gas akan dipindahkan kepada PG Gas Processing Sdn Bhd.

Perniagaan utiliti akan diletakkan di bawah PG Utilities East Sdn Bhd.

PG Utilities East Sdn Bhd dimiliki sepenuhnya oleh PG Energia Sdn Bhd yang merupakan anak syarikat milik penuh Petronas Gas.

Penyusunan semula ini bertujuan memperkemas operasi syarikat dengan mengasingkan perniagaan yang dikawal selia dan tidak dikawal selia.

Ia juga bertujuan meningkatkan ketelusan dan memperkukuh fokus operasi.

Langkah ini akan menyediakan lebih fleksibiliti dalam pengurusan modal syarikat.

Penyusunan semula tidak akan menjejaskan modal saham terbitan syarikat.

Ia juga tidak akan menjejaskan pegangan saham para pemegang saham utama.

Pelan ini tidak memberi kesan material kepada pendapatan dan aset bersih syarikat untuk tahun kewangan 2025 dan 2026.

Syarikat menjangkakan untuk membuat permohonan yang diperlukan dalam tempoh tiga bulan.

Penyusunan semula disasarkan selesai pada suku ketiga tahun 2026. – Bernama