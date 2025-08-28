PGA tahan dua warga Thailand cuba masuk Malaysia secara haram

KOTA BHARU: Pasukan Gerakan Am (PGA) berjaya menahan sepasang warga Thailand yang cuba memasuki Malaysia secara haram semasa operasi pemerhatian di Pengkalan Kubor, Tumpat.

Kedua-dua suspek berusia 36 dan 18 tahun itu ditahan oleh Batalion 8 PGA ketika cuba memasuki negara melalui pangkalan haram Pejal pada pukul 11.45 pagi.

Komander Briged Tenggara PGA Datuk Nik Ros Azhan Nik Ab Hamid mengesahkan penahanan tersebut dalam satu kenyataan rasmi.

“Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua suspek tiada cop masuk ke Malaysia yang sah di pasport mereka,“ katanya.

Wang tunai sebanyak RM47,900 dan 120,000 baht (kira-kira RM15,500) turut dirampas daripada kedua-dua suspek tersebut.

Ujian saringan air kencing ke atas suspek lelaki pula menunjukkan keputusan positif bagi dadah jenis methamphetamine.

“Kedua-dua suspek dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut,“ tambah Nik Ros Azhan.

Kes ini disiasat di bawah Seksyen 5(2) Akta Imigresen 1959/63 dan Seksyen 15(1) Akta Dadah Berbahaya 1952.

Nik Ros Azhan menegaskan bahawa PGA akan terus memperketatkan kawalan sempadan bagi membanteras aktiviti rentas sempadan haram.

Beliau menyatakan aktiviti haram seumpama ini berisiko menjejaskan keselamatan negara dan akan ditangani dengan tegas. – Bernama