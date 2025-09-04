Lagu rasmi Harimau Malaya ‘Demi Lencana Di Dada’ dilancarkan FAM

KUALA LUMPUR: Semangat bola sepak tanah air dijangka semakin membara dengan pelancaran lagu rasmi Harimau Malaya berjudul Demi Lencana Di Dada.

Persatuan Bola Sepak Malaysia bekerjasama dengan Warner Music Malaysia melancarkan lagu tersebut yang dinyanyikan oleh kumpulan Hujan.

FAM dalam kenyataan memaklumkan bahawa karya ini bukan sekadar lagu hiburan tetapi diangkat sebagai lagu rasmi skuad kebangsaan.

Lagu ini diyakini mampu memperkukuh semangat kesukanan serta patriotisme rakyat Malaysia ketika memberi sorakan kepada pasukan negara.

Vokalis Hujan Noh Salleh menyatakan projek ini digerakkan sejak Februari dengan penekanan terhadap kualiti muzik, lirik dan mesej.

“Kami sangat berbesar hati dan bangga diberi peluang menyanyikan lagu rasmi Harimau Malaya,“ katanya.

Noh menegaskan bahawa sebagai rakyat Malaysia, bola sepak sudah menjadi sebahagian daripada jiwa semua rakyat.

“Apabila kami menyanyikan lagu ini, ia bukan sekadar melodi tetapi semangat yang menyatukan seluruh negara,“ tambahnya.

Lagu itu akan diperdengarkan buat kali pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini semasa perlawanan persahabatan antara Malaysia dan Singapura.

Ia akan dimainkan semula pada aksi menentang Palestin di Stadium Sultan Ibrahim, Johor pada hari Isnin.

Noh mengakui rakaman lagu tersebut turut berdepan cabaran besar untuk menyampaikan jiwa Harimau Malaya dengan penuh keikhlasan.

“Bukan mudah untuk menterjemahkan semangat perjuangan dalam bentuk lagu,“ ujarnya.

Beliau menekankan bahawa lagu ini bukan sekadar hiburan tetapi simbol perjuangan, pengorbanan dan harapan.

“Kami pastikan setiap lirik dan nada mampu membakar semangat pemain serta penyokong sama ada di stadium atau di rumah,“ jelas Noh.

Selain menyuntik semangat perpaduan, lagu ini diharap dapat meniup inspirasi kepada pemain untuk mengharumkan nama negara.

“Besar harapan kami agar bola sepak Malaysia terus maju bukan saja dari segi pencapaian tetapi juga dalam menyatukan rakyat,“ katanya.

Noh mewakili anggota Hujan menyatakan bola sepak ada kuasa untuk menghubungkan semua rakyat tanpa mengira bangsa dan latar belakang.

“Dengan semangat Harimau Malaya, Malaysia mampu melakar sejarah membanggakan,“ tegasnya.

Lagu berkenaan boleh mula distrim di semua pelantar digital mulai esok.

Video lirik rasmi lagu tersebut boleh ditonton di saluran YouTube Warner Music Malaysia. – Bernama