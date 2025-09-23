PM Anwar lawat Timor-Leste, sokong hasrat sertai ASEAN

DILI: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Timor-Leste hari ini untuk memulakan lawatan rasmi bersejarah selama dua hari bagi memperkukuh hubungan dua hala.

Beliau turut menyokong hasrat penyertaan negara itu sebagai anggota ke-11 Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang bakal dimuktamadkan.

Pesawat khas membawa Anwar mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Presiden Nicolau Lobato pada 2.43 petang waktu tempatan.

Beliau disambut oleh Presiden Timor-Leste Dr José Ramos-Horta dan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão.

Mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan ini ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil.

Majlis sambutan ketibaan turut diserikan dengan pemeriksaan barisan kawalan kehormatan statik dan persembahan kebudayaan.

Dalam satu upacara penuh simbolik, Anwar dijemput menyertai Ramos-Horta menaiki Mini Moke, sebuah kenderaan klasik dengan bumbung terbuka.

Ramos-Horta memandu sendiri kenderaan itu dengan Anwar di tempat penumpang hadapan dan Gusmão di belakang.

Penggunaan Mini Moke memberikan sentuhan budaya unik ketika ketiga-tiga pemimpin bersama-sama melakukan perjalanan dari lapangan terbang.

Kunjungan pertama Perdana Menteri Malaysia ke Timor-Leste dalam tempoh 22 tahun ini mencerminkan sokongan berterusan negara terhadap aspirasi republik itu.

Malaysia adalah negara ASEAN pertama yang menubuhkan kedutaan di Dili pada malam kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002.

Malaysia kekal sebagai antara penyokong kuat negara demokrasi muda itu untuk menjadi anggota ASEAN ke-11.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 akan berlangsung di Kuala Lumpur bulan depan.

Lawatan ini dijangka memperkukuh kerjasama antara kedua-dua negara dalam pelbagai bidang.

Lebih 1,000 warga Timor-Leste telah mendapat manfaat daripada latihan di bawah Program Kerjasama Teknikal Malaysia.

Seramai 55 pelajar Timor-Leste sedang melanjutkan pengajian di Malaysia pada masa ini.

Hubungan ekonomi dan antara rakyat semakin berkembang dengan penerbangan terus Batik Air dari Kuala Lumpur ke Dili.

Penerbangan terus itu dilancarkan pada Jun 2025 untuk memudahkan hubungan antara kedua-dua negara.

Timor-Leste juga memperkenalkan kemudahan perjalanan tanpa visa selama 30 hari untuk rakyat Malaysia pada Ogos lepas.

Pada tahun 2024, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Timor-Leste bernilai USD18.72 juta (RM85.68 juta).

Eksport Malaysia ke Timor-Leste berjumlah USD18.37 juta (RM84.06 juta) pada tahun tersebut.

Import Malaysia dari Timor-Leste adalah sebanyak USD0.35 juta (RM1.62 juta) pada 2024.

Bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini, nilai perdagangan dua hala mencecah USD6.65 juta (RM26.88 juta).

Lebih 200 perusahaan kecil dan sederhana Malaysia aktif di Timor-Leste dalam pelbagai sektor.

Sektor tersebut termasuk makanan, hospitaliti, peruncitan serta perkhidmatan automotif. – Bernama