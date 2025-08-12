PM Anwar rai Ketua Penasihat Bangladesh dalam jamuan tengah hari

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan jamuan tengah hari bagi menghormati Ketua Penasihat Kerajaan Bangladesh Prof Dr Muhammad Yunus.

Lawatan rasmi beliau ke Malaysia disambut dengan persembahan tarian dan laungan selamat datang oleh murid Sekolah Kebangsaan Putrajaya.

Muhammad Yunus tiba bersama Anwar menggunakan kenderaan yang sama pada pukul 11.32 pagi.

Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, Kewangan II, dan Sumber Manusia turut hadir dalam majlis tersebut.

Sebelum itu, Muhammad Yunus menerima sambutan rasmi di Perdana Putra dan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Anwar.

Delegasi Bangladesh tiba di Malaysia semalam untuk lawatan selama tiga hari atas undangan Perdana Menteri.

Menurut Wisma Putra, lawatan ini merupakan kunjungan balas selepas Anwar melawat Bangladesh pada Oktober 2024.

Perdagangan dua hala Malaysia-Bangladesh pada 2024 mencatat RM13.35 bilion, meningkat 5.1 peratus berbanding tahun sebelumnya.

Bangladesh ialah rakan dagang kedua terbesar Malaysia di Asia Selatan dengan eksport utama termasuk petroleum dan minyak sawit.

Import utama dari Bangladesh pula terdiri daripada tekstil, kasut, dan produk petroleum.

Lawatan ini diharap dapat memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategik.

Hubungan diplomatik Malaysia-Bangladesh telah terjalin sejak 1972.- Bernama