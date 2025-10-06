PM Pakistan Shehbaz Sharif terima sambutan rasmi di Perdana Putra

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif menerima sambutan rasmi di Kompleks Perdana Putra semasa lawatan rasmi tiga harinya ke Malaysia.

Beliau tiba pada pukul 10 pagi dan disambut oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan.

Shehbaz kemudian memeriksa perbarisan kawalan kehormat yang terdiri daripada tiga pegawai dan 103 anggota Batalion Pertama Rejimen Askar Melayu Diraja.

Majlis itu dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan beberapa menteri kabinet Malaysia.

Turut hadir ialah para diplomat asing, pegawai kanan kerajaan serta wakil kementerian dan agensi dari kedua-dua negara.

Lawatan Shehbaz ini adalah untuk membalas lawatan rasmi Anwar ke Pakistan pada Oktober 2024.

Selepas upacara sambutan, Shehbaz menandatangani buku pelawat sebelum menghadiri mesyuarat dua hala bersama Anwar.

Kedua-dua pemimpin dijangka meneliti semula hubungan dua hala Malaysia-Pakistan serta meneroka bidang kerjasama baharu.

Mereka akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama.

Lima memorandum persefahaman akan ditukarkan melibatkan bidang pelancongan, pendidikan tinggi dan pensijilan halal.

MoU lain meliputi pencegahan rasuah serta perusahaan kecil dan sederhana.

Turut akan ditandatangani ialah Exchange of Notes mengenai latihan untuk diplomat.

Shehbaz akan menghadiahkan kepada Anwar naskhah buku “SCRIPT: For a Better Malaysia” dalam versi bahasa Urdu.

Hubungan dua hala ditingkatkan kepada tahap Rakan Strategik pada Mac 2019.

Kedua-dua negara mencatat jumlah perdagangan keseluruhan sebanyak RM8.07 bilion pada 2024.

Ini menunjukkan peningkatan 25.5% berbanding tahun sebelumnya.

Eksport utama Malaysia ke Pakistan merangkumi minyak sawit, petroleum dan produk kimia.

Import dari Pakistan terdiri daripada hasil pertanian, tekstil, pakaian, kasut dan produk petroleum. – Bernama