Dewan Rakyat peruntuk satu hari khas untuk sesi penerangan pengerusi jawatankuasa pilihan

KUALA LUMPUR: Dewan Rakyat mencatat sejarah dalam memperkukuh ketelusan dan akauntabiliti dengan memperuntukkan satu hari khas bagi sesi penerangan oleh pengerusi Jawatankuasa Pilihan berkaitan Kementerian.

Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata langkah itu bertujuan memberikan pendedahan luas kepada rakyat mengenai fungsi serta peranan jawatankuasa berkenaan.

“Pada minggu ini iaitu hari ini hingga Khamis, urusan Dewan Rakyat akan fokus kepada penerangan mengenai penyata oleh pengerusi Jawatankuasa Pilihan,“ katanya dalam pemasyhuran sebelum sesi soal jawab lisan.

Beliau menegaskan hari ini mencatat sejarah dalam akauntabiliti Badan Eksekutif kepada Dewan Rakyat dengan peruntukan hari khas untuk penerangan pengerusi jawatankuasa.

Jawatankuasa Pilihan berperanan sebagai mekanisme semak dan imbang terhadap kementerian tertentu.

Johari menjelaskan Peraturan Mesyuarat 80B(3)(a) memperuntukkan tanggungjawab jawatankuasa untuk meneliti rang undang-undang yang dibacakan kali pertama.

Peraturan Mesyuarat 80B(5) membolehkan jawatankuasa memanggil kementerian untuk memberikan penjelasan terperinci berhubung rang undang-undang.

“RUU yang diluluskan di Dewan Rakyat tanpa jawatankuasa memanggil kementerian adalah teratur dan sah,“ katanya.

Beliau menegaskan pembentangan kepada jawatankuasa bukan sebahagian proses meluluskan undang-undang tetapi platform rasmi untuk maklum balas awal.

Amalan sama telah dilaksanakan sebelum pindaan Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat terkini.

Johari turut menzahirkan ucapan penghargaan kepada semua pihak susulan kejayaan penganjuran Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN ke-46.

Kerjasama jitu semua pihak memperlihatkan kecemerlangan Malaysia dalam kalangan negara serantau dan pemerhati.

Beliau mengucapkan penghargaan kepada Ahli-ahli Yang Berhormat, pegawai Parlimen Malaysia dan pengamal media.

Dewan Negara meluluskan 19 rang undang-undang pada persidangan lepas melalui perutusan Yang Dipertuanya.

Antara rang undang-undang diluluskan termasuk RUU Pekerja Gig 2025 dan RUU Perlesenan Tenaga Atom (Pindaan) 2025.

RUU Bantuan Guaman dan Pembelaan Awam 2025 turut diluluskan dalam persidangan tersebut. – Bernama