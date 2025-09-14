Polis sahkan tiada unsur jenayah dalam kes mayat lelaki ditemui di sungai Temenggor

IPOH: Polis mengesahkan tiada unsur jenayah dalam penemuan mayat seorang lelaki di sebuah sungai di kawasan Air Rengat, Temenggor berhampiran Gerik kelmarin.

Ketua Polis Daerah Gerik Supt Abdul Samad Othman menyatakan bedah siasat mendedahkan terdapat koyakan kecil di kepala mangsa yang dipercayai berpunca daripada jatuh dari ketinggian.

Beliau menegaskan identiti mayat masih belum dapat dikenal pasti dan siasatan masih diteruskan untuk mengenal pasti mangsa dengan kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut.

Pihak berkuasa menerima maklumat mengenai penemuan mayat tersebut pada pukul 9.10 pagi kelmarin daripada polis bantuan Tenaga Nasional Bhd di Temenggor.

Mayat tersebut ditemui oleh seorang lelaki Orang Asli berusia 32 tahun yang ternampak tubuh itu di dalam sungai ketika melalui kawasan berkenaan. – Bernama