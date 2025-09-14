Polis siap siaga pastikan keselamatan sambutan Hari Malaysia 2025 di Pulau Pinang

GEORGE TOWN: Polis Diraja Malaysia telah meningkatkan kesediaan operasi bagi memastikan keselamatan dan kelancaran sambutan Hari Malaysia 2025 di Pusat Konvensyen PICCA @Arena Butterworth pada 16 September.

Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Azizee Ismail mengesahkan penugasan pegawai dan anggota yang mencukupi untuk menjamin keselamatan pengunjung semasa sambutan berlangsung.

Anggota polis telah ditempatkan di beberapa lokasi strategik dan sepanjang jalan menuju ke pusat konvensyen bagi memastikan kelancaran lalu lintas semasa perayaan.

Beliau menegaskan tiada jalan yang ditutup atau dilencongkan, namun laluan masuk ke PICCA akan ditukar daripada dua hala kepada sehala pada hari sambutan.

Orang ramai diingatkan untuk mematuhi semua arahan petugas keselamatan sepanjang sambutan bagi memastikan keadaan kekal terkawal dan teratur.

Sambutan Hari Malaysia 2025 yang bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” menampilkan pelbagai program menarik untuk pengunjung.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan merasmikan sambutan tersebut dengan kehadiran Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib.

Mereka turut diiringi oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Hajiji Noor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam majlis tersebut.

Sambutan Hari Malaysia tahun ini berlangsung di Pulau Pinang mengikut amalan penggiliran lokasi antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung setiap tahun. – Bernama