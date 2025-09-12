Polis tahan dua lelaki curi kabel ECRL di Temerloh

KUANTAN: Polis menahan dua lelaki dan merampas pelbagai peralatan serta kabel tembaga yang dipercayai dicuri dari jajaran Projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) dalam serbuan di Temerloh pada Rabu lepas.

Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Mazlan Hassan berkata suspek berusia 34 dan 41 tahun berasal dari Mentakab, Temerloh serta Bentong ditahan pada pukul 6.30 petang.

Suspek pertama merupakan penganggur dan mempunyai empat rekod lampau berkaitan narkotik manakala seorang lagi bekerja sendiri memiliki lima rekod jenayah lampau.

Mereka didapati negatif dadah selepas ujian saringan awal dijalankan.

Mazlan berkata antara barangan yang dirampas ialah lima guni berisi kabel tembaga yang dipotong, satu gulung kabel tembaga, seunit pemotong kabel, beg, lampu kepala, sarung tangan dan pelbagai peralatan elektrik termasuk grinder serta bateri.

China Communications Construction (ECRL) Sdn Bhd (CCCECRL) memaklumkan kabel sepanjang 1,080 meter di jajaran Temerloh dan Lanchang serta 599 meter di jajaran Lanchang dan Bentong dicuri dalam tempoh hanya dua minggu.

CCCECRL memaklumkan kejadian itu menyebabkan kerosakan serius terhadap infrastruktur rel dan berpotensi menjejaskan jadual penyiapan projek nasional tersebut. – Bernama