Polis Terengganu siap siaga hadapi musim Monsun Timur Laut

JERTEH: Polis Terengganu dan agensi keselamatan berkaitan telah bersiap siaga untuk menghadapi musim Monsun Timur Laut yang dijangka bermula November.

Ketua Polis negeri Datuk Mohd Khairi Khairudin berkata lebih 2,000 anggota polis dan agensi keselamatan termasuk bomba sedia digerakkan ke kawasan terjejas banjir.

Anggota dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan tentera juga turut disediakan bagi memastikan keselamatan penduduk.

“Kita sentiasa bersedia dan akan mengadakan mesyuarat dalam masa terdekat untuk menyelaraskan persiapan serta kelengkapan masing-masing,” katanya.

Mohd Khairi menyatakan agensi penyelamat di setiap daerah telah mengadakan program Latihan Dalam Perkhidmatan yang merangkumi aspek penyelamatan.

Program tersebut termasuk latihan pengendalian bot untuk meningkatkan tahap kesiapsiagaan pasukan keselamatan.

Latihan ini memastikan mereka dapat segera memindahkan mangsa ke pusat pemindahan sementara ketika banjir.

Dalam perkembangan lain, Mohd Khairi berkata kawasan kebocoran paip gas butana di Kerteh masih ditutup kepada orang awam.

Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian bulan lepas.

“Saya juga dimaklumkan Petronas akan menjalankan kerja pembaikan paip,” katanya.

Polis masih berada di lokasi 24 jam sehari untuk membantu siasatan dan memastikan keselamatan.

Beliau memaklumkan pihaknya tidak mengesan sebarang unsur khianat dalam insiden kebocoran gas butana tersebut.

Kawasan Petronas Gas Bhd di Tapak Projek Laluan Rel Pantai Timur Seksyen 5, Kerteh telah diisytiharkan selamat dan bebas pencemaran. – Bernama