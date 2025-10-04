Projek tebatan banjir utara Perak perlukan tambahan peruntukan RM400 juta

TAIPING: Projek tebatan banjir di kawasan utara Perak yang melibatkan pelaksanaan pembangunan Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian memerlukan tambahan peruntukan kira-kira RM400 juta.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata projek berkenaan yang dibangunkan oleh pihak swasta melalui Sime Darby berdepan cabaran berikutan kawasan itu mempunyai tanah lembut dan terletak di kawasan rendah yang sering berdepan risiko banjir.

Beliau menjelaskan cadangan membina benteng untuk mengelakkan air sungai melimpah hanya dapat menyelesaikan sebahagian masalah sahaja.

Hasil daripada bengkel yang dilaksanakan menunjukkan lebih sesuai projek ini digabungkan dengan rancangan tebatan banjir di Sungai Samagagah Pulau Pinang.

Fadillah menekankan gabungan projek itu dapat disesuaikan dengan kawasan liputan untuk tebatan banjir yang lebih besar melibatkan keseluruhan kawasan bahagian utara Perak.

Beliau memaklumkan projek berkenaan sedang berjalan namun pihaknya menunggu peruntukan yang telah dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi.

Penentuan tambahan peruntukan itu akan dapat dilihat dalam Rancangan Malaysia Ke-13 menunggu kelulusan bajet yang akan datang.

Fadillah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata projek akan dilaksanakan secara berperingkat dengan projek sedia ada jika peruntukan tidak diluluskan.

Beliau merasmikan Sambutan Hari Sungai Sedunia Tahun 2025 Peringkat Kebangsaan di Sungai Batu Tegoh di sini.

Mengenai projek pemindahan air dari Sungai Perak ke Empangan Bukit Merah, Fadillah berkata projek itu dijangka dilaksanakan tahun depan.

Kelulusan pada peringkat kabinet sudah diperoleh manakala Kementerian Kewangan sedang memuktamadkan kaedah pembiayaan yang melibatkan dana dari luar negara.

Berkenaan tiga pusat pemindahan sementara di Taiping yang dilawatinya, beliau akan menerima laporan penuh daripada Jabatan Pengairan dan Saliran.

Fadillah menyatakan hujan lebat dan berterusan menjadi antara punca banjir termasuk di kawasan yang belum pernah mengalami banjir sebelum ini.

Beliau menegaskan pihaknya ingin mengenal pasti punca sebenar kejadian banjir di kawasan yang sebelum ini tidak terjejas.

Perak dilanda banjir berikutan hujan lebat membabitkan daerah Larut, Matang dan Selama dengan empat pusat pemindahan sementara dibuka di Taiping.

Seramai 202 mangsa daripada 65 keluarga terjejas akibat kejadian banjir yang berlaku malam tadi. – Bernama