Prosedur keselamatan hot refuelling dilanggar sebelum nahas helikopter Bentong

KUALA LUMPUR: Laporan awal nahas helikopter di Bentong pada 6 Februari mendedahkan pelanggaran Prosedur Kerja Selamat (SWP) semasa proses hot refuelling sehari sebelum kejadian.

Menurut Biro Siasatan Kemalangan Udara (AAIB), rakaman video menunjukkan kru Indonesia dan juruterbang helikopter Bell 206L4 tidak mematuhi SWP yang ditetapkan.

“Ketidakpatuhan ini menimbulkan potensi risiko dan boleh membawa kepada keadaan tidak selamat,” jelas laporan tersebut.

Laporan itu turut merujuk kepada Rajah 5, Perenggan 1.4.1 (c), (e), dan (f) yang mentakrifkan SWP bagi hot refuelling.

Namun, pengendali helikopter gagal mematuhi prosedur tersebut seperti yang diperhatikan dalam Rajah 6.

Punca sebenar kejadian akan dimasukkan dalam laporan akhir yang bakal dikeluarkan.

Hot refuelling merujuk kepada proses mengisi minyak helikopter semasa enjin masih hidup dan bilah rotor berputar.

Prosedur ini digunakan bagi memenuhi keperluan operasi yang kritikal dari segi masa.

SWP menetapkan hot refuelling hanya boleh dilakukan menggunakan tong minyak dan pam manual oleh kru terlatih.

Kru juga perlu menunggu pada jarak selamat semasa helikopter menghampiri untuk mendarat.

Juruterbang pula perlu memastikan enjin berjalan pada RPM sesuai dan gear pendaratan dikunci sebelum pengisian minyak.

Kru hanya boleh menghampiri helikopter selepas menerima isyarat ibu jari ke atas daripada juruterbang.

Mereka juga perlu menghampiri dari arah hadapan atau sisi untuk mengelak risiko terkena bilah rotor ekor.

Namun, rakaman video menunjukkan kru sudah berada di bawah helikopter semasa ia masih mengapung.

“Ini menunjukkan pelanggaran jelas terhadap prosedur keselamatan,” menurut laporan AAIB.

Seorang kru darat dari Indonesia maut selepas terkena bilah rotor, manakala juruterbang cedera ringan.

Helikopter terhempas ketika cuba mendarat untuk pengisian minyak berhampiran kolam air panas di Kampung Janda.

Pesawat itu hilang kawalan ketika mengapung di udara dan sebahagian skidnya terkena permukaan pendaratan.

Kejadian menyebabkan helikopter terbalik dan terbakar sehingga musnah sepenuhnya kecuali tail boom.

Pihak penyewa, PT Zaveryna Utama, didapati gagal mematuhi peraturan keselamatan.

Pihak pemajak, MHS Aviation Berhad, pula bertanggungjawab memantau operasi bagi memastikan pematuhan.

“Ketiadaan Pegawai Keselamatan menyumbang kepada sikap sambil lewa kru,” jelas laporan itu.

Helikopter tersebut disahkan diselenggara mengikut prosedur dan cuaca baik semasa kejadian.

Keadaan cuaca tidak menjadi punca langsung kepada nahas tersebut. - Bernama