Punca utama guru bersara awal hilang minat dalam kerjaya

KUALA LUMPUR: Kehilangan minat dalam kerjaya dikenal pasti sebagai punca utama guru memilih untuk bersara awal.

Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh menyatakan faktor masalah keluarga dan kesihatan turut menyumbang kepada fenomena ini.

Beliau berkata berdasarkan data kementerian, sebanyak 67.44 peratus guru yang memohon persaraan awal menyatakan tidak lagi berminat untuk meneruskan kerjaya sebagai sebab utama.

Masalah keluarga mencatatkan 17.43 peratus, diikuti masalah kesihatan sebanyak 7.69 peratus. Beban tugas merekodkan 5.37 peratus dan masalah peribadi sebanyak 2.08 peratus.

Beliau menjawab soalan tambahan Datuk Adnan Abu Hassan mengenai penilaian Kementerian Pendidikan terhadap keberkesanan mekanisme pengurusan beban kerja. Soalan asal daripada Datuk Mas Ermieyati Samsudin ingin mengetahui jumlah guru yang bersara awal dari 2022 hingga 2024.

Wong berkata sehingga Mei, sebanyak 2,397 guru telah bersara awal. Tahun lepas merekodkan 5,082 guru bersara awal manakala 2023 mencatatkan 6,394 orang. Tahun 2022 menyaksikan 5,306 guru bersara awal.

Jumlah guru bersara awal dari 2022 hingga 2024 secara puratanya sebanyak 5,594 orang setahun. Bagi menangani isu kekurangan tenaga pengajar, KPM melaksanakan pengambilan guru tetap sebanyak dua kali setahun.

Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan membuka sistem permohonan guru sepanjang tahun bagi mempercepat pengambilan dan penempatan guru. KPM telah membuat penambahbaikan ke atas fungsi pengurusan di sekolah melalui pewujudan Modul Tadbir Urus Sekolah sejak 2021.

KPM juga telah membangunkan dokumen deskripsi tugas sejak 2016 yang menjelaskan akauntabiliti tugas yang spesifik.

Dokumen ini dapat membantu guru dalam melaksanakan tugas dengan lebih efektif. Beliau berkata KPM juga mengambil pendekatan holistik dan progresif dalam memastikan guru kekal bermotivasi.

Inisiatif tujuh langkah kesejahteraan guru berfokuskan kepada pedagogi guru, pentaksiran, dan pengoperasian sekolah. Penilaian peperiksaan dan pengurusan serta pentadbiran sekolah turut menjadi fokus utama.

Rumusan laporan tinjauan pelaksanaan inisiatif itu dilaksanakan pada Disember 2024 melibatkan 1,007 sekolah.

Pelaksanaan inisiatif tersebut terbukti berjaya dalam keberkesanan pelaksanaannya. Pelaksanaan inisiatif ini juga menunjukkan hasil yang positif berdasarkan kajian Indeks Kesejahteraan Guru.

Kajian tersebut dijalankan pada November 2024 sehingga Januari 2025 melibatkan seramai 23,625 responden guru. Kajian mencatat skor pada tahap tinggi iaitu 77.65 daripada skala maksimum 100. - Bernama