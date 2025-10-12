Pusat kanser Sarawak dipercepat, sasaran siap sebelum 2030

KUCHING: Pengumuman mempercepat pembinaan Pusat Kanser Sarawak di bawah Belanjawan 2026 menandakan detik penting dalam memperkukuh perkhidmatan penjagaan kesihatan negeri.

Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr Sim Kui Hian berkata beliau akan terus berhubung dengan kerajaan Persekutuan bagi memastikan projek disiapkan lebih awal daripada jadual asal.

“Pusat kanser ini bukan sahaja menjadi hospital (biasa). Kami telah berbincang dengan Pihak Berkuasa Multimedia Sarawak (SMA) untuk memastikan bahawa pusat ini bersifat masa depan dan bersedia dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI).”

Beliau menyasarkan pusat kanser itu diharap siap sebelum 2030 atau lebih awal lagi selepas melancarkan Borneo Liver, Pancreas and Biliary Tract Cancers Symposium 2025.

Dr Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan negeri berkata kemudahan itu berfungsi sebagai hab menyeluruh untuk rawatan, penyelidikan, pencegahan dan penjagaan paliatif.

Pusat itu bukan sahaja untuk rakyat Sarawak tetapi juga berpotensi meliputi seluruh rantau Borneo.

Dalam kenyataan berasingan, Dr Sim berkata pelaksanaan pusat kanser dalam Belanjawan 2026 mencerminkan pengiktirafan kerajaan Persekutuan terhadap keperluan penjagaan kesihatan jangka panjang Sarawak.

Beliau turut mengalu-alukan pembayaran khas interim tahunan sebanyak RM600 juta di bawah Perjanjian Malaysia 1963 (MA63) yang diumumkan tahun lepas.

Namun beliau berharap kerajaan Persekutuan akan mempertimbangkan formula yang dicadangkan Sarawak untuk aturan lebih adil dan mampan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Sarawak akan mendapat manfaat daripada pembinaan klinik kesihatan baharu di Mukah semasa pembentangan Belanjawan 2026.

Beliau turut mengumumkan mempercepat pelaksanaan Pusat Kanser di Kuching selain terus menaik taraf hospital di seluruh negara. – Bernama