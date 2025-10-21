Putin pertimbang hadir sidang kemuncak ASEAN, timbalan PM sah wakili Rusia

KUALA LUMPUR: Presiden Rusia Vladimir Putin sedang mempertimbangkan untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN yang akan datang, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Anwar berkata Putin sebelum ini menyatakan minat untuk hadir ke sidang kemuncak berkenaan ketika pertemuan mereka di Beijing baru-baru ini.

“Kami telah menghantar jemputan kepadanya (Putin). Beliau memaklumkan kepada saya di Beijing bahawa beliau akan mempertimbangkannya secara serius,“ katanya kepada pemberita selepas menghadiri Forum Ilmu PNB 2025.

Namun beliau menegaskan bahawa setakat ini hanya Timbalan Perdana Menteri Rusia disahkan mewakili negara itu.

“Buat masa ini, beliau akan menghantar Timbalan Perdana Menteri sebagai wakil. Kita akan tahu keputusan akhirnya hari ini sama ada beliau akan hadir atau tidak,“ tambah Anwar.

Perdana Menteri menyatakan kehadiran Putin agak tidak mungkin buat masa ini, meskipun presiden Rusia itu menunjukkan minat.

“Secara rasmi, hanya Timbalan Perdana Menteri disahkan hadir setakat ini,“ jelasnya.

Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 bertemakan “Keterangkuman dan Kemampanan” dijadual berlangsung di Kuala Lumpur dari 26 hingga 28 Oktober.

Acara itu akan menyaksikan penyertaan pemimpin tertinggi daripada 10 negara anggota ASEAN serta rakan dialog utama termasuk Amerika Syarikat, China, Jepun dan India.

Sidang kemuncak itu dijangka menjadi acara terbesar dalam sejarah penganjurannya sejak diadakan buat kali pertama pada 1976. – Bernama