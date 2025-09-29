Remaja 15 tahun tawar khidmat seks melalui Telegram di bawah jagaan JKM

KOTA BHARU: Remaja 15 tahun yang didakwa menawarkan perkhidmatan seksual melalui aplikasi Telegram kini diletakkan di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Ketua Polis Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat berkata tindakan itu diambil selepas polis menilai faktor umur serta latar belakang remaja tersebut yang memerlukan perlindungan dan bimbingan.

Beliau berkata siasatan awal mendapati remaja itu mula terjebak dengan aktiviti itu selepas mengalami episod hitam dalam hidup selain akibat tekanan hidup.

“Kita tidak menolak kemungkinan wujud pihak mengambil kesempitan hidup remaja itu dan mengajarnya menggunakan Telegram untuk mencari pelanggan.”

“Isu ini tidak boleh dilihat secara sempit sebagai perbuatan jenayah semata-mata, sebaliknya memerlukan pendekatan pemulihan menyeluruh,” katanya.

Mohd Yusoff berkata demikian selepas menghadiri Istiadat Pengurniaan Kehormatan Kebesaran Negeri Kelantan di Istana Balai Besar.

Beliau berkata remaja yang tinggal bersama bapa di Pasir Puteh selepas orang tua berpisah itu masih muda dan penting untuk pihak berwajib memberi kaunseling serta peluang kepadanya membina semula kehidupan.

Sebelum ini, media melaporkan seorang ibu tunggal membuat laporan polis kerana mengesyaki anak perempuannya menawarkan perkhidmatan seksual melalui aplikasi tersebut.– Bernama