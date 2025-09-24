Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar AS susulan data ekonomi lemah

KUALA LUMPUR: Ringgit dibuka lebih tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat pada Rabu berikutan kemerosotan mata wang AS selepas data ekonomi yang lemah.

Pada pukul 8 pagi, ringgit meningkat kepada 4.1960/202 berbanding dolar AS berbanding paras penutup 4.1985/2000 pada Selasa.

Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Bhd Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid menyatakan data menunjukkan Indeks Pengurus Pembelian Komposit AS merosot kepada 53.6 pada September daripada 54.5 bulan sebelumnya.

“Kaji selidik itu mendedahkan syarikat AS menghadapi peningkatan kos daripada tarif import lebih tinggi sementara permintaan lemah mengehadkan keupayaan mereka mengenakan kos kepada pengguna.

“Disebabkan petunjuk bercampur-campur, Indeks Dolar AS berkurangan 0.12 peratus kepada 97.225,” katanya kepada Bernama.

Mohd Afzanizam berkata Pengerusi Rizab Persekutuan AS Jerome Powell melihat risiko dalam memenuhi dua mandat Fed iaitu meningkatkan pertumbuhan pekerjaan dan mengekalkan kestabilan harga.

“Kenyataannya mencadangkan Fed AS mungkin tidak cenderung menurunkan kadar faedah secara agresif menyebabkan ringgit dijangka kekal dalam julat RM4.19 hingga RM4.21,” katanya.

Pengarah Urusan Pengurusan Aset SPI Stephen Innes pula menyatakan pasaran kelihatan bersedia untuk penyatuan berbanding momentum baharu sementara peniaga menunggu pemangkin lebih kukuh minggu ini.

“Fokus peniaga beralih kepada laporan data senarai gaji bukan ladang minggu depan yang mungkin mengukuhkan jangkaan penurunan kadar faedah sebagai faktor negatif dolar AS,” kata Innes.

Ringgit juga diniagakan kebanyakannya rendah berbanding mata wang utama lain pada paras pembukaan.

Unit tempatan meningkat berbanding yen Jepun kepada 2.8438/8480 daripada 2.8441/8453 semasa penutupan Selasa.

Bagaimanapun ringgit menguncup berbanding pound Britain kepada 5.6743/6824 daripada 5.6701/6721 dan merosot berbanding euro kepada 4.9572/9642 daripada 4.9546/9564.

Mata wang tempatan mengukuh berbanding kesemua mata wang ASEAN.

Ia meningkat berbanding dolar Singapura kepada 3.2697/2746 daripada 3.2724/2738 dan melonjak berbanding baht Thailand kepada 13.1577/1836 daripada 13.1900/2001.

Ringgit juga menokok berbanding rupiah Indonesia kepada 251.4/251.9 daripada 251.5/251.8 serta menambah berbanding peso Filipina kepada 7.32/7.34 daripada 7.33/7.33. – Bernama